İşlemler hızlanıyor

Suna ERDEN

Ülke genelinde denetimler devam ederken, Lefkoşa Trafik Şubesi ekipleri önceki gece başkentin eğlence merkezi olan Dereboyu’nda kuş uçurtmadı.

Ekipler, 20.30 itibariyle başlattıkları denetim kapsamında 415 aracı kontrol etti.

Denetimlerde teknolojiyi kullanan ekipler, kontrole tabi tuttukları araçlarla ilgili bilgilere anında ulaştı.

Durdurulan araçların plakasını tabletler aracılığıyla Motorlu Araçlar Kayıt Sistemine giren polis, kısa sürede seyrüsefer, sigorta ve diğer evraklarla ilgili bilgileri elde etti.

Kontrol edilen araçlardan 8’inin seyrüsefer ruhsatsız olduğu belirlendi. 2 aracın da sigortasız olduğu tespit edildi. Evrakları eksik olan toplam 10 araç trafikten men edildi.

Evrakları tamam olan sürücüler çok beklemeden yoluna devam etti.

Denetimler esnasında süratli araç kullanan 35 sürücüye ceza yazılırken, seyir halinde cep telefonu kullanan 29 kişi tespit edildi. Emniyet kemeri takmayan 7 sürücü tespit edilerek, ceza yazıldı.

Denetimler kapsamında 2 sürücü ise tutuklandı.



