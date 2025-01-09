Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Kahire’de düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi.

Mısır'ın başkentinde bu yıl onuncusu düzenlenen üçlü zirve, bölgede istikrar ve işbirliğinin artırılması hedefleriyle başladı. Abdülfettah el-Sisi'nin öncülüğünde düzenlenen Kıbrıs- Mısır Hükümetlerarası Zirvesinde ise Mısır ile Güney Kıbrıs arasında ekonomi, enerji, eğitim ve diğer sektörlere ilişkin birçok anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Sisi, zirveye katılan liderlerle birlikte bölgedeki siyasi ve sosyal zorluklara karşı işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Sisi, özellikle Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler dikkate alındığında üç ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkati çekti.

Bölgede huzurun sağlanması ve krizlerin aşılması için sarf edilen çabaların ve baskıların yoğunlaştırılması gerektiğini kaydeden Sisi, bu krizler arasında öne çıkanların Gazze Şeridi ve Lübnan’a yöneltilen saldırılar, Suriye, Libya, Yemen ve Sudan’da istikrarın sağlanması, bölgede çatışmaların daha da tırmanmasının ve kapsamlı bir savaşa dönüştürülmesinin önlenmesi olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ın çevresi zor durumda

Hristodulidis ise, Kıbrıs'ın Mısır ve Yunanistan ile üçlü işbirliğinin temel hedeflerinden birinin " bölgede barış ve istikrarın teşviki" olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın çevresinin çok zor bir durumda olduğunu kaydeden Hristodulidis, "Bu durum, üç ülkenin Doğu Akdeniz ve daha geniş Ortadoğu'da barışçıl ve istikrarlı bir bölge kurma vizyonuyla doğrudan çelişen bir durumdur" dedi. Hristodulidis, Suriye, Lübnan, Sudan, Libya, Yemen, Kızıldeniz'deki çatışmaların ve Gazze'de devam eden olayların uluslararası barış ve güvenliğe karşı tehdit oluşturan ve kolektif bir yanıt gerektiren benzeri görülmemiş bir kriz kümesine katkıda bulunduğunu belirtti.

“ Bu gelişmelerin ortasında üçlü işbirliğimiz daha da önem kazanıyor ” diyen Hristodulidis, "Amacımız, düşmanlıkların derhal durdurulması, gerginliğin azaltılması ve tüm anlaşmazlıkların uluslararası hukuk temelinde barışçıl şekilde çözülmesidir" dedi.

Miçotakis de, Kıbrıs ve Mısır ile üçlü ilişkileri "son derece dayanıklı ve üretken" olarak nitelerken, üç ülkenin " ortaklaşa barış, istikrar ve iş birliği inşa ederek, aynı zamanda uluslararası meşruiyet çerçevesi dışındaki her türlü eylemi reddederek, umutları paylaştığını " söyledi.

