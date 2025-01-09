‘Rum tarafı hazır’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş toplantının Mart ayı içerisinde yapılacağını söyledi.

Alithia gazetesi; Hristodulidis’in ‘Theofanya’ yortusu etkinlikleri çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtladığını yazdı.

Hristodulidis, gazetecilerin sorusu üzerine geçtiğimiz Ekim ayında mutabık kalınan genişletilmiş toplantının, Mart ayı içerisinde yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmenin ayarlanıp ayarlanmadığı şeklindeki bir soru üzerine Hristodulidis, Kıbrıs Türk liderinin, kendilerinin önerdiği bazı tarihlerle hem fikir olduğuna dair kamu oyu önündeki açıklamalarını duyduğunu belirtti.

Hristodulidis sözlerinin devamında Birleşmiş Milletler tarafından şu ana kadar resmi bilgilendirme yapılmadığını kaydederek, Kıbrıs Türk lider Tatar hazır olduğu zaman kendilerinin de hazır olacaklarını söyledi.

Hristodulidis açıklamasında “genişletilmiş toplantıya ilişkin hazırlıklara zaten başladıklarını, kendisine verilen gayriresmi bilgilendirme çerçevesinde bu toplantının Mart ayı içerisinde yapılmasının planlandığını” belirtti.

Haravgi gazetesine göre, Hristodulidis, Türkiye ile Suriye arasında Münhasır Ekonomik Bölge belirlemesi konusunun doğal olarak kendilerini ilgilendirdiğini kaydederek, konuyu, gerek kendisinin, gerekse Yunanistan başbakanının ilk andan itibaren Avrupa Konseyi’nde ortaya koyduklarına dikkat çekti. Hristodulidis, gerek Suriye’deki yeni durum, gerekse Lübnan gibi komşu ülkelerle ilgili konular hakkında çok şey yaptıklarını ifade etti.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki Münhasır Ekonomik Bölgenin belirlenmesi zamanının gelip gelmediği şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, “Kamu oyu önünde ne kadar az konuşursak o kadar iyi olur” ifadesini kullandı.