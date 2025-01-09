Zamlar ‘Baron’u da vurdu

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşayan 2 çocuklu Türken ailesinin sahiplendiği 6 aylık eşek bölgenin neşesi oldu. Üç köpek sahibi de olan Türken ailesinin 3 ay önce bir çobandan satın alıp bakmaya başladığı eşek, 6 aylık oldu. Baron, süt, kuzu eti ve çerezle besleniyor. Evin 3 köpeğiyle de iyi anlaşan Baron, sahibi piyano çalarken de eşlik ediyor.

Baron’u sahiplenen Soykan Türken, Baron’un çocuklar ve köpeklerle iyi anlaştığını söyledi.

Sahibi, Baron’un süt, kuzu eti ve çerezle beslendiğini ifade ederken, yeni zamların sevimli eşeği de etkilemesi bekleniyor.

Türken şunları anlattı:

“Baron’u 3 ay önce çoban bir arkadaşımızdan satın aldık. Sütten yeni kesilmişti, biberonla besledik. Pamuk, Pus ve Giz isimli köpeklerimizle geziyor. Beraber sokak hayvanlarına konulan mamaları yiyorlar. Köpekleri kardeşi görüyor ve biraz onlar gibi davranıyor. Dana besi ve kuzu ezme besi yiyor. Bisküvi ve gofreti çok seviyor. Isınması için odun sobası yakıyorum. Sabah kalktığında ilk beni arıyor. Hep birlikte mutlu yaşıyoruz.”

Soykan Türken, piyano çaldığında Baron’un yanına geldiğini ve en sevdiği şarkının Arkadaşım Eşek şarkısı olduğunu söyledi.





Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025, 10:13