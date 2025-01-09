Para ve puan

Ömer KADİROĞLU

Girne Trafik Şube ekipleri dün Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde ağır vasıta araçlarını denetledi. Gerçekleştirilen denetim kapsamında 8 ağır vasıta sürücüsüne ceza yazıldı.

Girne Çevre Yolu çemberi ile St. Hilarion Kavşağı arasındaki bölüme 5 ton ve üzeri araçların girişi 2016 yılında yasaklanırken, polis ekipleri bu yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Boğaz Piknik Alanı yakınlarında her iki yönde de ağır vasıtalara yönelik denetimler gerçekleştiren polis, 5 ton ve üzeri araçlarla yasak olan güzergahı kullanan sürücülere “trafik uyarıcı levhalarına uymama” cezası olarak 4 bin 43 TL para cezası ve 15 ceza puanı cezai işlem uyguladı.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025, 10:07