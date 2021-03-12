Örnek proje

Güzelyurt’ta günde arıtılan bin 250 ton su tarımsal alanda kullanılıyor. Ülkede bir ilk olma özelliği taşıyan projeyle ilgili çalışmalar sürerken, suyu arıtan tesis geliştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, belediye ve tesisin mühendisleriyle Arıtılan suyun tarımsal amaçlı kullanılmasına yönelik inşa edilen projeyi yerinde inceledi.

Tesisteki incelemelerin ardından tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan belediye başkanı Özçınar, projeyle tarıma büyük katkı koyacaklarını ifade etti.

Özçınar, şu anda günde bin 250 ton arıtılmış su elde ettiklerini ifade etti ve ilerleyen zamanlarda tesisi güçlendirerek, miktarı artıracaklarını dile getirdi.

Özçınar, şunları söyledi: “2000’li yıllarda başlayan bir sürecin sonunda önce Güzelyurt-Bostancı bölgesinin altyapı, arıtma sistemi, pis suların toplanıp arıtılması projesi hayata geçti. Hayata geçen bu tesisin ayakta kalması, sürdürülebilir olması için yeni bir proje geliştirdik.

Çıkan suyun tarımda kullanılması için harekete geçtik. Hedefimiz hem tesisin sürdürülebilir olmasını hem de tarımda kullanılmasını sağlamaktır.

Sonuç olarak 2000 bin dönümlük araziyi sulayabilecek bir altyapı ortaya çıktı. Ayrıca 2010 yılında kullanımımıza verilen arazide bitkisel bir üretim için de çalışıyoruz.

Şu anda günde bin 250 ton su arıtımı sağlanıyor. Bu yıl içerisinde tesisi geliştirilerek günde 2 bin 500 ton su arıtılmasını amaçlıyoruz. Hedefimiz 200 bin tona çıkararak daha geniş alanları sulamayı sağlamaktır.”

Örnek bir proje

İleride yağmur suyunu da toplayıp değerlendirecek bir sistem kurmayı planladıklarını ifade eden Özçınar, “Şimdi üzerinde çalıştığımız çalışma örnek bir projedir. Umarım tüm bölgelerde bu şekilde değerlendirmeler yapılır. Şu anda dünyada küresel ısınma sorunu var. Suların çok dikkatli kullanılmadı; değerlendirilmesi gerekir” dedi.