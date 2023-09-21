Birinin durumu ağır

Çatalköy'de Acapulco kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında beton mikseriyle çarpışan araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılardan Murat Kutlu’nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, kaza dün saat 18.30 civarında oldu. Girne - Tatlısu ana yolunun 0-1 kilometreleri arasında (Acapulco Kavşağı) Girne istikametine doğru seyreden Murat Kutlu (E-48) yönetimindeki JV 595 plakalı salon araç, sürücüsünün dikkatsizce Girne - Değirmenlik ana yoluna giriş yaptığı esnada ana yolda Değirmenlik istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Bereket Yılmaz (E-36) yönetimindeki UG 924 plakalı beton mikserinin önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan JV 595 plakalı araç sürücüsü Murat Kutlu ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Sezgin Koçak (E-46), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilkyardım tedavisinden sonra Sezgin Koçak cerrahi servisinde müşahede altına alınırken, Murat Kutlu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisine müşahede altına alındı.