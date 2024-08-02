Bitmeyen çile

Kuzey Kıbrıs’ta dün resmi tatil olmasını fırsat bilen vatandaşların önemli bir kısmı alış-veriş ve gezi için güneye geçti. Geçişlerin çok yoğun olması nedeniyle, özellikle Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısında uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar, geçişleri kolaylaştıracak önlemlerin alınmasını ve yeni kapıların açılmasını istedi.

Geçiş için bir saati aşkın süre beklemek zorunda kaldığını söyleyen bazı taksiciler ise, Larnaka’ya giden yolcuların uçuşu kaçırdığını söyledi. Taksi işletmecileri “Larnaka’dan gelen ve tatilini kuzeyde yapan insanları zamanında uçak alanına götüremiyoruz ve bu durum turizmimize de zarar veriyor” dedi.

Ne dediler?..

Ahmet Kut

“Metehan’daki bu sıkışıklığı yetkililerin görmesi gerekiyor ancak biz halk olarak ne kadar şikayet etsek de bu konuya bir çözüm bulamayız, birileri harekete geçmelidir. Burada 40 dakikadır bekliyoruz zaman ve yakıt kaybından başka bir şey değildir.”

Mithat Ayalı

“Ben taksiciyim ve geçen hafta bir şoför arkadaşım havalimanına yolcularını yetiştiremedi, bu nedenle bin 800 Euro ceza ödemek zorunda kaldı. Ulaştırma Bakanlığına sesleniyorum; biz taksiciler için burada özel bir transit alanı olmalı müşteri kayıpları cebimizden çıkıyor. Bu durum ayrıca turizmimize de zarar veriyor.”

Hasan Yeğen

“Klimasız bir şekilde bu kuyrukta uzun süre bekliyoruz. Metehan’daki bu sorun yıllardır böyle artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu çağda bu azabı yaşamamalıyız. Yetkililer yeni kapıların açılmasını sağlamalıdır.”

Özkan Yavuz

“Taksiciyim ve aracımdaki yolcuları güneydeki havalimanına yetiştirmeye çalışıyorum. Bu sıkışıklıkta çekilecek dert değil ve aracın kliması bile yetmiyor. Yetkililerin harekete geçmesi ve bu sorunu halletmesi gerekiyor.”

Canan Lütfiye

“Bu sorunun tek bir çözümü var o da diyalogdur. İki tarafın da oturup bu meseleyi halklarının yararına çözmeleri gerekiyor, bu şekilde sürdürülebilir bir ulaşım imkanı yoktur.”

Uğur Bilimli

“Eşimle birlikte güneye geçmeye çalışıyoruz ancak şu an imkansız görünüyor, bu sıcakta dakikalardır kuyruktayız. Her zaman sizin aracılığınızla yetkililere sesleniyoruz ama duyan ne yazık ki yok. Yetkililer yeni kapıların açılması için harekete geçmelidir ancak adım atan yok.”

Foto>altı>>z Metehan'da uzun süre bekleyen vatandaşlar isyan ediyor