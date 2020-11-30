Biz hırsız değiliz

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Ahmet Burak Keşkek'e ait harita ölçer cihaz kutusu ve aksamlarını çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Fatma Denizgezen ile oğlu Seykan Denizgezen dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, çalınan eşyaların zanlıların tasarrufunda bulunduğunu belirtirken, anne ile oğlu hırsız olmadıklarını söyledi.

Anne-oğul zanlı, “Biz çantayı bulup polise bildirdik. Bize içindekiler önemli değil dediler” iddiasında bulundu.

Kamera görüntüleri ele verdi

Soruşturmayı yapan polis, 19 Kasım 2020 tarihinde saat 11.30 sıralarında Şht. Kemal Ali Sokak'ta kaldırım üzerinde bulunan Ahmet Burak Keşkek'e ait harita ölçer cihaz kutusu ile yedek batarya, şarj cihazı, şarj cihazı kabloları, yeşil hava pompası, fırça, temizleme bezi gibi aksamlar ve gözlük kutusunda muhafaza edilen 2 adet kartın çalındığını söyledi.

Polis, 28 Kasım tarihinde hırsızlık olayının bildirildiğini, bunun üzerine soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini Fatma Denizgezen’in eşyaları çalarken tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklandığını, eşyaları evine götürdüğünü ve oğlu olan Seykan Denizgezen'in aldığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, Seykan Denizgezen'in de tutuklandığını ve eşyaların bir kısmının tasarrufunda tespit edilip emare olarak alındığını belirtti.

Polis, meseleyle ilgi olarak soruşturmanın halen devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün tutukluluk talep etti.

‘Polise bildirmiştik’ iddiası

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılar ise hırsız olmadıklarını iddia etti. Zanlılar, çantayı bulduklarını polise bildirdiklerini ileri sürüp, “Bize içerisindekiler önemli değil dediler” iddiasında bulundu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verirken, sağlık sorunları olduğunu söyleyen Fatma Denizgezen’in doktor kontrolünden geçirilmesine direktif verdi.