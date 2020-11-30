Acil önlem şart oldu

Corona nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı son 10 gün içerisinde rekor sayıya ulaştı.

10 günde 20 sağlık çalışanının virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ikinci dalga bitmeden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından üçüncü dalgaya hazırlık çağrısı yapılan Coronavirüsüne yakalanıp hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı hızla artıyor. Son 10 gün içinde Covid-19 nedeniyle 20 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Sadece dün 5 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu ay içerisinde ikinci kez bir günde 5 sağlık çalışanı ölümüyle zirve yaşandı.

TTB'den çağrı

Türk Tabipleri Birliği de durumu dikkat çekmek için videolu mesaj yayınladı. Hazırlanan videolu paylaşımda hekimler şu mesajları verdi; “40 kat daha fazla risk altındayız, on kat daha fazla ölüyoruz. Düzenli test yok. İstifa ve izin hakkımız yok. Karantina tedbirleri yetersiz, tavandan ödeme yok, ek ödeme yok, yeterli filyasyon, nöbet izni yok, ölüyoruz, tükeniyoruz.”

TTB, Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için Sağlık Bakanlığına çağrıda bulundu.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanları

Cuma Kaşık: Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevliydi. Coronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yakup Tunga: Çorum’un Sungurlu ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezinde görevliydi.

Tunga, filyasyon ekibinde şoför olarak görev yapıyordu.

İhsan Sarohan: İstanbul Acıbadem Sağlık Grubu çalışanıydı.

Ecz. Erhan Yüksel: İstanbul’da görev yapıyordu. Öğr. Gör. Erkan Özkan: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi’nde öğretim görevlisiydi.

Ecz. Hasan Özışık: Denizli'de Özışık Eczanesi sahibiydi.

Süleyman Gökdemir: Erzurum'un İspir ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevliydi.

Hakan Arkun: Adana Seyhan Devlet Hastanesi'nde elektrik teknisyeni olarak çalışıyordu.

Uzman Dr. Hüseyin Süyür: Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin Covid Polikliniğinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapıyordu.

Mehmet Say: Eskişehir’de özel bir hastanenin acil servis bölümünde hemşire olarak çalışıyordu.

Dr. Kahraman Pehlivan: Çankırı Korgun Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Aile Hekimi olarak görev yapıyordu.

Op. Dr. Ömer Kahraman: Bursa’da Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapıyordu.

Hasan Baştuğ: Kütahya'da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapıyordu. Henüz 22 yaşındaydı.

Yılmaz Tarancı: Diyarbakır’da özel bir hastanede medya ve iletişim uzmanı olarak çalışıyordu.

Dr. Enver Özçoban: Gaziantep Şehitkamil'de Çıksorut Aile Sağlığı Merkezinde görev yapıyordu.

Ecz. Atila Ada: Ordu Eczacı Odası eski yöneticilerindendi. Eczacı olarak görev yapıyordu.

Ferhat Ekici: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Tıbbi Biyokimya bölümünde görevliydi.

Ecz. Yalçınkaya Varol: Isparta’da görevliydi.

Ecz. Hasan Yücel: İstanbul’da bir eczanede görev yapıyordu.