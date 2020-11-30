KKTC’nin en büyük sorunu ‘Dıştan gelen zehir’

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ekiplerinin önceki gün gerçekleştirdikleri başarılı operasyonda ele geçirilen 2 kilo uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilerek tutuklanan Nijerya uyruklu Joshue Nsıkak Ikpe dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Joshue Nsıkak Ikpe’nin uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiği araştırılırken, dün operasyonla ilgili detaylar aktarıldı.

Mahkemede ele geçirilen uyuşturucu miktarının külliyatlı, meselenin ciddi olduğuna dikkat çekildi.

Polisi görünce kaçtı

Soruşturmayı yapan polis memuru Cüneyt Arkın, 28 Kasım 2020 tarihinde, zanlı Joshue Nsıkak Ikpe’nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Cüneyt Arkın, alınan bilgi üzerine zanlının kiralık araç ile İskele Royal Sun Sitesi’nde tespit edildiğini, polisin "Dur" ihtarına uymayıp polis aracına çarptığını açıkladı.

Alıkonulan zanlının ikametgahında arama yapıldığını söyleyen Arkın, salonda tepsi içerisinde yaklaşık 150 gram, yatak odasında poşet içerisinde satışa hazır yaklaşık 80 gram, dolap içerisinde bulunan çantada ise 3 adet halinde koli bandı ile bandajlanmış yaklaşık 1 kilo 820 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunup emare alındığını açıkladı.

Arkın, uyuşturucu maddelerin yanı sıra söz konusu uyuşturucu maddelerin satış için muhafazasında kullanılan 22 adet sarı kağıt parçası, kağıt parçalarının kesildiği sarı telli defter, makas ve yine bir çanta içerisinde uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 11 bin 500 TL nakit paranın bulunup emare alındığını açıkladı.

Yürütülen soruşturmada zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi Kasım ayı içerisinde ismi ve soy ismi tespit edilen 1 kişiden aldığının öğrenildiğini söyleyen Arkın, mesele ile ilgili söz konusu şahsın arandığını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten Arkın, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, meselenin ciddiyetine vurgu yaptı ve zanlının, soruşturma maksatlı 3 gün süre poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 11:17