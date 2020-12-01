12 bin 500 yıl önce çizildiği tahmin edilen duvar çizimleri keşfedildi

İngiliz ve Kolombiyalı bilim insanlarından oluşan bir grup, son yılların en heyecan verici keşiflerinden birini yaptı. Arkeologlar, Amazon ormanlarında çok iyi durumda olan ve çok iyi korunmuş duvar çizimleri ve işaretlerini keşfettiklerini duyurdu.

Bilim insanları yaklaşık 12.500 yıl önce çizildiğini tahmin ettikleri çizim ve resimlerle ilgili olarak, “Bu çizimler antik zamanların Sistin Şapeli kadar değerli” yorumunu yaptı.

Kolombiya’nın sınırında bulunan alandaki bir yamacın altına çizilen resimlerde insan ve hayvan figürleri dikkat çekerken, bu çizimlerin dünya tarihindeki en kapsamlı çizimler olduğu belirtildi. Bilim insanları buz devrinde yaşamış birçok canlının tasvir edildiğini açıklarken, “Bu kadar büyük ölçekli bir çizim serisini nesiller boyunca incelemek gerekecek. Bu çizimler bize kayıp ve antik bir medeniyetin izlerini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Dans eden insanlar var

Chiribiquete Ulusal Parkı’ndaki Serrania de la Lindosa’da bulunan çizimlerin detaylarının Aralık ayında yayınlanacak bir belgeselde anlatılacağı kaydedildi.

Arkeolog ekibini yöneten ve İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nde profesör olarak çalışan arkeolog Jose Iriarte, “Oraya gittiğinizde duygularınız kabarıyor… Burada on binlerce yıllık çizimlerden bahsediyoruz. Her köşeye baktığınızda yeni bir çizim görüyorsunuz. Çizimler o kadar doğal ve o kadar güzel ki örneğin bir at çizimine baktığınızda bunun bir at olduğunu anlıyorsunuz. Buz devrindeki vahşi atların büyük suratları olurdu ve bu çizimlerde her şeyi görebiliyorsunuz” dedi.

Çizimlerde balık, kaplumbağa, kertenkele, kuş olduğuna dikkat çeken bilim insanları bazı çizimlerde insanların olduğunu da söyledi.