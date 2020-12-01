"1.5 dolarlık test kitleri devlete 20 dolardan satıldı"

Cumhuriyet Meclisi genel kurulunda konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Covid-19 testlerinde kullanılan 1.5 dolarlık kitlerin uzunca bir süre devlete 20 dolardan satıldığını söyledi.

Devletin resmen kazıklandığını vurgulayan Arıklı, bu konuda soruşturma açılmasını istedi.

Arıklı; KKTC’nin sırtındaki en büyük yüklerden birinin sağlık sektöründeki ilaç vurgunu olduğuna dikkat çekti.

Ülkenin çok uzun süredir hükümetsiz olduğunu ifade eden Arıklı, bunun dünyada ender rastlanan bir olay olduğunu ifade etti.

Maraş’ın açılmasıyla ilgili Avrupa Parlamentosu’nun açıklamalarına ve uluslararası alandan gelen tepkilere işaret eden Arıklı, KKTC hükümetinin bu konuda ciddi bir açıklamasına rastlamadıklarını dile getirdi.

Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın Sağlık Üst Kurulu’nun kararlar almaya devam ettiğini ifade eden Erhan Arıklı, kararların turizme darbe vurduğunu söyledi, bu kararların gerekçesini öğrenmek istediğini belirtti.

Arıklı, eğitim sektöründe de sorunlar olduğunu anlattı, 25 bin civarında öğrencinin kayıt yaptırdığı halde okula gitmediğini ifade etti. Her türlü hükümetin hükümetsizlikten iyi olduğunu söyleyen Arıklı, 4’lü koalisyon önünde ciddi bir engel olmadığını ifade ederek, HP’nin kamuoyunu rahatlatacak bir karar alması temennisini dile getirdi.

Özersay: Bakanlar görevinin başında

Bunun üzerine kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ortada bir hükümet olmasa da bakanların görevinin başında olduğunu kaydetti.

Dış politikayla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek gerekli inisiyatifi aldıklarını anlatan Özersay, buna AP’nin Maraş’la ilgili kararı hakkında Cumhurbaşkanlığı’nca yapılan resmi açıklamayı örnek verdi; ilgili açıklamanın taslağının Cumhurbaşkanlığı ile istişare halinde Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlandığını söyledi.

Yeni hükümet kurulmasa da İngiliz Yüksek Komiseri ile İngiltere’den gelen yetkililerle BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile çeşitli toplantılar yaptığını dile getiren Özersay, istişarelerin devam ettiğini anlattı.

Pilli: Bu yasa geçmeli

Daha sonra bir ek sunuşa yer verildi. “UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli’nin Ekonomi Bütçe ve Maliye Komitesi’nde Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesi” önerisi ele alındı.

Pandemi nedeniyle, gerekli sağlık alet ve teçhizatların, ilaç ve kitlerin salgın sürecince Türkiye kamu ve kuruluşlarından ihalesiz olarak alınmasını kapsayan önerinin oylanması öncesi söz alan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ihale süreçlerinin uzun sürdüğünü, bu yasanın geçmesinin halk sağlığı için önemli olduğunu kaydetti.

Pilli, bu şekilde alınacak teçhizat, ilaç ve benzerlerinin daha çabuk ve daha ucuz şekilde alınabileceğini söyledi, gerekli görülürse değişiklikerin komitede yapılabileceğini anlattı.

Erhürman: Oyumuz olumlu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz alarak, ilgili taslağın daha önce kendilerine iletildiğini, prensip olarak Türkiye kamu kurumlarından daha ucuza alım yapılmasının ülke maliyesi açısından doğru olduğunu dile getirdi.

Burada önemli olanın aynı evsaftaki ürünle ilgili Merkezi İhale Komisyonu tarafından yürütülen süreç sonrası ortaya çıkacak rakamdan daha ucuzunun Türkiye’den teklif edilmesi olduğunu anlatan Erhürman, bu şartlar altında sorun olmadığını kaydetti.

Erhürman komitede bu değişiklik yapılacaksa oylarının olumlu olduğunu; aksi halde olumlu oy vermelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Özyiğit, suçu Tatar’a attı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de söz alarak “Ersin Tatar’ın Saraya giderken bir vekalet vermemesi nedeniyle maalesef bu yasa önerisini Sayın Pilli bakan sıfatıyla değil milletvekili sıfatıyla gündeme getirdiği bir noktaya geldik” dedi.

Özyiğit, bu nedenle ivediliğe ret oyu vereceklerini açıkladı.

Rogers: Hassasiyeti anlıyoruz

HP Milletvekili Jale Refik Rogers de sağlık konusunda ihale süreçlerinin bazen sorun yaratabildiğini dile getirerek pandemi sürecinden geçilirken yapılan bu önerinin hassasiyetlerini anlayabildiklerini dile getirdi.

Berova da Özyiğit’i suçladı

UBP Milletvekili Özdemir Berova da CTP’nin ve HP’nin destek vermesinin kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirterek ülkenin ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar içinde olduğunu kaydetti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i böyle önemli bir konuyu farklı mecralara çekmekle suçlayan Berova, “Yasama organı burasıdır ve Meclis’e gelen her öneri kimden gelirse gelsin üzerinde düşünülmek kaydıyla komitelerde görüşülür. Bugüne kadar yapılan tüm komite çalışmalarında gerek iktidar gerek muhalefet yapıcı bir şekilde çalışmıştır” dedi.

Vekiller güncel konuştu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda güncel konuşmalar yapıldı.

İlk konuşmayı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Demokraside Son Durum” konusunda gerçekleştirdi.

CTP Milletvekilli Erkut Şahali, “Hükümet arayışı ve ülkede gelinen son durum” konusunda konuşma yaptı.

Şahali’nin konuşmasının ardından gruplar arası mutabakatla Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı sona erdi.

Bir sonraki oturum 7 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.