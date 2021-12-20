Süresi 7 gün

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile ilgili Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait Sandık Seçmen Listelerini dün askıya aldı.

YSK’nın duyurusuna göre seçimde, 8 partiden 400 aday yanında 5 de bağımsız aday yarışacak.

Listeler, 25 Aralık’a kadar toplam 7 gün askıda kalacak. Listelere itirazlar hafta içi 17.30-18.30; hafta sonu ise 09.00-10.00 saatleri arasında listelerin askıda bulunduğu yerde ilçe seçim kurullarınca görevlendirilecek kişiler aracılığıyla veya doğrudan ilçe seçim kuruluna yapılabilecek.

YSK’nın geçici olarak ilan ettiği milletvekili adaylarına da itirazlar dün olduğu gibi bugün de yapılabilecek.



YSK’nın 9 numaralı duyurusunda, listelerin askıya alınacağı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetveller dün Bayrak Radyosu’nda okundu.Cetveller Diyalog Gazetesi’nde yayımlandı.YSK tarafından yapılan duyuruda şunlar belirtildi:“Sandık Seçmen Listeleri, 25 Aralık 2021 tarihine kadar, 7 gün süre ile askıda kalacaktır. Bu süre içerisinde listeler saat 09.00’dan 18.30’a kadar incelenebilir. İtiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 17.30’dan 18.30’a, diğer günlerde ise saat 09.00’dan 10.00’a ve 17.30’dan 18.30’a kadar listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilir.İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerekir. ‘Yazılı delil’, kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mührünü taşıyan yazılı bir belgeyi anlatır.”