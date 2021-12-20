Alım gücü korunacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının hemen hemen tüm giderlerinin döviz üzerinden olduğunu söyledi. Erhürman, alım gücünü korumak için gelirlerin de dövize sabitlenmesi gerektiğini ve göreve geldiklerinde bunu hayata geçireceklerini söyledi. Erhürman, halkı bu ülkede tutmak için, bu ülkeden göç etmemesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre; Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte İskele’deki temasları çerçevesinde Bafra Spor Kulübü’nü ziyaret etti ve bölge halkıyla bir araya geldi.

Erhürman’a ziyaretinde Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile milletvekili adayları da eşlik etti.

Erhürman, ayrıca beraberindeki heyetle birlikte Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Erhürman’a ziyarette Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekili adayları ve partililer eşlik etti.

İskele’deki toplantıda CTP’nin 23 Ocak erken genel seçimlerine yönelik vizyonu ele alındı.



“Ülkenin ekonomik darboğazdan geçtiğine” işaret eden Erhürman, “Ekonominin her geçen gün daha da kötüye gittiğini, halkın alım gücünün dibe vurduğunu, buna karşın yönetenlerin izlemekle yetindiğini” söyledi.Erhürman, akaryakıttan tüpe, sütten ekmeğe kadar bütün temel tüketim maddelerine zam geldiğini ve toplumun bunu artık kaldırabilecek noktada olmadığına, Kıbrıslı Türklerin Güney’de veya Avrupa’da iş bulma arayışına girdiğine işaret etti.

Güçlü kadromuzla geleceğiz

“CTP’nin 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlerden birinci parti çıkacağını” vurgulayan Erhürman, güçlü bir kadroyla seçime gireceklerini ve bu kadronun “ekonomiyi toparlayacak güçte olduğunu” söyledi. Kıbrıs Türk halkının giderler kısmında dövize çoktan geçtiğini ifade eden Erhürman, gelirlerin de dövize endekslenmesi gerektiğini anlattı. Göreve geldikten sonra bu konuda adımlar atacaklarını belirten Erhürman, halkı bu ülkede tutmak için, bu ülkeden göç etmemesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.

Erhürman, eczanelerde ilaç kalmadığına işaret ederek, “Bir telefon açıp da Türkiye’ye ihracat yasağından bizi çıkarın diyemeyecek kadar Türkiye ile iletişimleri koptu” ifadelerini kullandı.

