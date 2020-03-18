Polis peşinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bir evde sağ bacağında silahla vurulan Vedat Baltacı’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürerken, polis olayla ilgili Mahsun Gül, Azad Kurtar, Yusuf Rizgar Özdemir, Süleyman Duymuş ve Abdullah Kaya’yı gözaltına aldı.

Zanlılardan Mahsun Gül’ün ifadesinde Baltacı'yı olay yerine gelen başka bir şahsın vurduğunu iddia ettiği, Azad Kurtar’ın ise kimin vurduğunu görmediğini söylediği açıklandı. Vedat Baltacı'nın kim tarafından vurulduğu henüz tespit edilemezken, zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 16 Mart 2020 tarihinde saat 21.10 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bir evde yaralama meselesi olduğunun öğrenildiğini ve hemen olay mahalline gidildiğini anlattı.

Polis memuru, evin oturma odası içerinde Vedat Baltacı’nın yerde yaralı bir vaziyette bulunduğunu ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada olayın geçtiği evde Nurettin Kaya Furkan, Mehmet Soreş Damar ve Mahsun Gül'ün kaldığının tespit edildiğini belirtti.

Tespit edilen isimlerin ifadesinin alındığını kaydeden polis, olayın meydana geldiği oturma odasında Mahsun Gül'ün kaldığını söylediklerini aktardı.

Biri araçla kaçtı

Polis, yapılan soruşturmada Mahsun Gül, Azad Kurtar, Yusuf Rizgar Özdemir, Süleyman Duymuş, Abdullah Kaya ve isimleri tam olarak henüz tespit edilemeyen iki kişinin olduğu bir sırada Vedat Baltacı'nın vurulduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, şüphelilerden Mahsun Gül’ün ifadesinde Baltacı'yı olay yerine gelen başka bir şahsın vurduğunu iddia ettiğini, Azad Kurtar’ın ise kimin vurduğunu görmediğini söylediğini açıkladı.

Polis memuru, yine yapılan soruşturmada meçhul bir şahsın Yusuf Rizgar’a ait araçla olay yerinden kaçtığının tespit edildiğini söyledi.

Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, Vedat Baltacı'nın nasıl ve kim tarafından vurulduğunun tespit edilemediğini belirtti. Polis, aranan iki kişi ve tabanca olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.