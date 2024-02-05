Boby tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendirerek üniversite kampüsüne operasyon düzenleyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Chiemerie Boby Ebughani isimli Nijeryalının üzerini aradı, ceketinin cebinde 35 gram hintkeneviri ele geçirdi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 3 Şubat’ta, saat 18.30’da, zanlı üzerinde uyuşturucu madde olduğuna ve üniversite kampüsü içerisinde yaya olarak bulunduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün saat 19.00 sıralarında zanlıyı kampüs içerisinde tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada, giydiği ceketin sağ cebinde, çorap içerisinde bir poşette 35 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini bildirdi. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının, 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

