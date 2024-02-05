Çok şaşırdı

Kuzey Kıbrıs’a alışveriş yapmaya gelen Kıbrıslı Rum Marios Chrysiliou, markette bir şahıs tarafından kasada unutulan cep telefonunu çaldı.

Telefonu aldıktan sonra Güney Kıbrıs’a giden zanlı, olaydan 13 gün sonra ülkeye gelirken Metehan Sınır Kapısında yakalandı.

Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, ifadesinde telefonu güneyde birlikte çalıştığı Ali isminde birine verdiğini söylediği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 20 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa Ortaköy’de bir süpermarkette N.A.’ya ait Samsung Galaxy A 51 model cep telefonunun alışveriş ödeme kasasında masasında unutulduğunu söyledi. Polis, unutulan cep telefonunun aynı tarihte kimliği meçhul bir şahıs tarafından çalındığını belirtti.

Polis memuru, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, 20 Ocak’ta iş yerinde güvenlik kameralarından yapılan incelemede cep telefonunun Marios Chrysiliou tarafından çalındığını ve zanlının Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs Rum Yönetimine çıkış yaptığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlı hakkında Ocak ayında tutuklama emri temin edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlının 3 Şubat 2024 tarihinde ülkeye giriş yapmak isterken, Metehan Kara Giriş Kapısında tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının ifadesinde cep telefonunu güneyde birlikte çalıştıkları Ali isimli bir şahsa verdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının cep telefonunu çaldığı gün yanında iki şahsın olduğunu, bu kişilerden ifade alınması gerektiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, cep telefonunun henüz bulunmadığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024, 09:21