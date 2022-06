Bölge halkı memnun 

İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan Ergazi Köy Lokali, renkli bir törenle kapılarını açtı.

Köy meydanında düzenlenen açılışta yerel ve modern dans gösterisi gerçekleştirildi.

Köy kadınlarının el emeği göz nuru eserlerini sergileme imkânı bulacağı, özel gereksinimli bireylerin sosyalleşebileceği lokalde Ergazi Muhtarlık Ofisi, mutfak, erkek, kadın ve özel gereksinimli vatandaşlar için tuvaletler, büfe, çocuk oyun alanı yer alıyor.

Açılışa siyasiler ve bölge halkı katılırken, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu İskele Belediyesi’nden övgüyle bahsetti, İskele Belediyesi’nin çok başarılı işlere imza attığını vurguladı.

Bu gibi başarılı işlerin kırsal bölgelerin standartlarını yükselttiğini de ifade eden Bakan Çavuşoğlu, hükümet olarak yapmak istediklerinin de bu olduğunu ifade etti.

El yapımı ürünler sergilendi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Ergazi Köyü’nün Siyaset arenasında iz bırakan, ülke tarihinin en önemli kararlarına imza atan iki önemli ismin doğup büyüdüğü köy olduğuna dikkat çekti.

Sadıkoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“İskele Belediyesi olarak İskele ve 17 köyümüze hizmet götürmek, her bir köyümüzde bir iz, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Özellikle belirtmek isterim ki, Kalecik’ten Ağıllara, Ardahan’dan Ötüken’e kısacası İskele Belediyesi’ne bağlı her bir köyümüz ve bu köylerde yaşayan her bir vatandaşımız bizim için aynı değerde aynı kıymette. İskele Belediyesi olarak, önceliğimiz, her zaman halkımızın talep ve isteklerine yanıt vermek oldu. Lokalimiz, köylülerimizin birlik ve beraberliğinin artmasına, dostluk ve arkadaşlığın perçinlenmesine, kültürel ve sanatsal birçok etkinliğe ev sahipliği yapmasına olanak tanısın.”