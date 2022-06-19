Benzeri yok, 54 araç trafikten men edildi

Ömer KADİROĞLU

Polis ekiplerinin önceki akşam 5 ilçede saat 21.00’de başlayıp, dün sabah 02.00’ye kadar süren denetimleri sırasında toplam 2 bin 754 araç sürücüsünün kontrol edildiği, bunlardan 802’sine ceza yazıldığı, 54’ünün de trafikten men edildiği bildirildi. Diyalog muhabirinin adım adım izlediği denetimler sırasında aşırı alkollü sürücü sayısının fazlalığı dikkat çekti.

Denetimler sırasında ruhsat, sigorta, ehliyet eksikliği gibi suçların yanı sıra, araçların bagajlarında suç aleti ve uyuşturucu araması yapıldı.

Bazı sürücülerin, kontrol sırasında araçtan inmeyerek yakınlarına telefon açtığı ve yardım istediği görüldü. Alkollü sürüş suçlarının gece yarısında artması dikkat çekti.

5 ilçede 6 saat denetim

Polisten verilen bilgiye göre; 17-18 Haziran tarihleri 21.00-02.00 saatleri arasında, beş ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Lefkoşa’daki denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, bin 23 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 270 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 25 araç trafikten men edildi.

Gazimağusa’da yapılan denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren eğlence mekânları, gece kulüpleri, restoran, market, kahvehane ve meyhaneler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu 625 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 123 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 4 araç trafikten men edildi.

Bazı işletmelere de ceza yazıldı

Girne’de yapılan denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları, kahvehane ve pansiyonlar kontrol edildi. 2 işletmenin müzik izni kurallarına, 3 işletmenin ise kapama saatlerine uymadığı tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 586 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 286 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 22 araç trafikten men edildi ve bir kişi tutuklandı.

Güzelyurt’taki denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 245 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 67 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edildi.

İskele’deki denetimlerde bölgede faaliyet gösteren eğlence mekânları kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 275 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 55 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.