İkisi genç yoğun bakımda

Hüseyin ÇİÇEK

İskele ve Girne’de meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki İlham Yokuşoğlu ile 29 yaşındaki Burak Kılıç isimli motosiklet sürücüleri ağır yaralandı.

Yokuşoğlu Yakın Doğu Üniversitesi, Kılıç ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Her iki sürücünün de durumunun kritik olduğu belirtildi.

Virajda dengesini kaybetti

Yokuşoğlu’nun ağır yaralanmasına neden olan kaza dün saat 20.15 sıralarında, Bafra Çayırova anayolu üzerinde meydana geldi.

Polisten alınan bilgiye göre; İlhan Yokuşoğlu, yönetimindeki NE 821 plakalı motosiklet ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip ,yolun solundan çıkarak Palmiye Restoranın duvarına çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İlhan Yokuşoğlu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi. Mehmetçik sakinlerinen olduğu öğrenilen Yokuşoğlu’nun durumunun kritik olduğu açıklandı.

Dikkatsiz sürdü

Burak Kılıç’ın ağır yaralandığı kaza ise 18 Haziran 2022 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevreyolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında meydana geldi. Polisten verilen bilgiye göre; yönetimindeki SD 892 plakalı motosiklet ile Alsancak istikametine doğru seyreden Kılıç, dikkatsizce Karmi kavşağına giriş yaptı. Sürücü bu esnada önce bordür taşlarına ardından yoluna devam ederek orta refüje de çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan Burak Kılıç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.