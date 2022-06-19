Ekonomiye de faydalı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, tam gün eğitime geçilmesinin hem ekonomiye hem de eğitime büyük avantaj sağlayacağını belirtti.

Erhürman ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

CTP'den verilen bilgiye göre, Erhürman’a ziyaretlerinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile milletvekilleri ve MYK üyeleri de yer aldı.

Ülkenin çok ciddi ekonomik ve demokratik fukaralaşma döneminde olduğunu ifade eden Erhürman, toplumun varoluş kaygısı içerisine düşürüldüğünü söyledi. Maliye’nin gelirlerinde TL bazında çok ciddi bir artış olduğunu, ancak hükümetin ek bütçede bu artışı gizlemeye çalıştığını dile getiren Erhürman, bu rakamın 3 milyar TL olduğunu belirtti bu rakamın belediyeler, yoksul kesim ve üreticiler açısından büyük bir rakam olduğunu kaydeden Erhürman, hükümetin “Maliyede para yok” algısı yaratmaya çalıştığını belirtti.

GYÖ’ler konusunda görüş

Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, Güven Yaratıcı Önlemlerin iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federasyona giden yolda bir kaldıraç görevi göreceğini söyledi.

Açıklamaya göre, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in sunduğu GYÖ’lerin tamamının görüşülmeden kabul edilmesini söylemediklerinin altını çizen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yararına olacak maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz gün adada yaptığı temaslar çerçevesinde CTP milletvekilleriyle arasında geçen konuşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Erhürman, bu konuda parti olarak gerekli açıklamayı yaptıklarını, Kıbrıs Türk halkının gerçek gündeminin bu konular değil, ekonomik fukaralaşma olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu’nun söylemlerinin basında yer alması üzerine parti olarak açıklama yaptıklarını dile getiren Erhürman, kendileriyle görüşülmemesinin gerekçesi olarak 20 Temmuz 2021’de TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı olağanüstü Meclis oturumuna katılmadıklarının belirtildiği ancak TC yetkililerinin bu tarihten daha önce kendileriyle istişareyi kestiğini söyledi.

Türkiye ile ilişkiler

Türkiye ile kurulan ilişkilerin tarihin en kötü dönemini geçirdiğini vurgulayan Tufan Erhürman, Çavuşoğlu’nun tavrının talihsiz ve kabul edilemez olduğunu, bunu da CTP olarak reddettiklerini ve tavırlarının net olduğunu kaydetti.

İlişkilerde hiç de arzu edilen bir durumda olunmadığını ifade eden Erhürman, son dönemlerde ortaya çıkan müdahalelerle birlikte ilişkilerin en kötü dönemden geçtiğini söyledi. En baştan beri Türkiye ile doğru zeminde ilişki kurmayı savunduklarının altını çizen Erhürman, kendi başbakanlığı döneminde bunu hayata geçirmek için çok uğraştığını dile getirdi.

CTP Dev-İş'i de ziyaret etti

CTP, sendikalar, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve ekonomik örgütlere başlattığı ziyaretler kapsamında Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu da (Dev-İş) ziyaret etti. Erdoğan Sorakın başkanlığındaki heyet, Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam ile karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.