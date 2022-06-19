‘Turizm canlanır’

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta dün Güney Kıbrıs’tan gelen Rumlar, turistlerle doldu. Bölgede faaliyet gösteren kafe ve restoranlar müşteri bolluğu yaşarken, mağazalar da kalabalıktan nasibini aldı. Özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluktan memnun kalan bölge esnafı, tek sorunun geçişlerdeki aksama olduğunu dile getirdi.

Arasta’ya açılan Lokmacı kapısında daha fazla personel olması gerektiğini, geçişlerin rahatlatılmasıyla turist akışının hızlanacağını ifade eden esnaf, “Sınır kapıları ülke ekonomisi için son derece önemli. Sadece Lokmacı değil, Metehan ve diğer tüm kapılardaki sorunlar giderilmeli” dedi.

Yetkililerin kapılarla ilgili çalışma yapacaklarına dair açıklamalarda bulunduklarını, bu gelişmenin kendilerini memnun ettiğini dile getiren esnaf, yakın zamanda sonuçları görmek istediklerini söyledi.