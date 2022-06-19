Hükümete 4 gün süre

Ömer KADİROĞLU

Akaryakıta yapılan son zamla mazotun litre fiyatı 30 liraya dayanırken, üretim maliyetlerini karşılaşmakta zorlanan çiftçiler dün eylem yaptı. Başbakan ve Bakanlarla görüşen çiftçiler, eylemi askıya aldı, hükümete önümüzdeki Çarşamba gününe kadar süre verdi.

Ülkenin farklı bölgelerinden yola çıkan ve Lefkoşa’da buluşan çiftçiler, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi saat 10.00 sıralarında Başbakanlığın kapısına dayandı.

Çiftçiler, Bakanlar Kurulu toplantısına girmeden önce kendileriyle konuşan Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a siyah çelenk verdi.

Korna çalarak protesto yapan çiftçiler, zaman zaman Başbakanlığın bahçe kapısını güç kullanarak açmaya çalıştı.

Çiftçiler Birliği yönetim kurulundan bir grup, Başbakan ile görüşme talebinde bulundu.

Eylem şimdilik askıya alındı

Talep üzerine Başbakan Ünal, Çiftçiler Birliği yönetim kurulundan bir heyetle bir araya geldi.

Maliye Bakanı Sunat Atun ile Tarım Bakanı Dursun Oğuz’un da yer aldığı görüşme yaklaşık 20 dakika sürerken, çiftçiler taleplerini iletti. Başbakan ve bakanlar daha sonra Bakanlar Kurulu toplantısına döndü.

Toplantıda uzlaşı sağlanırken, eylem askıya alındı.

Nizam: Bekleyeceğiz

Birlik başkanı Mehmet Nizam, Başbakan ve bakanlarla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin hafta başı başlanacağı yönünde güvence aldıklarını dile getirdi.

Nizam, yazılı dile getirdikleri taleplerinin de çarşamba gününe kadar ele alınıp, düzenleneceği sözünü aldıklarını söyledi.

Çarşamba günü başbakan ve bakanlarla yeniden toplanacaklarını ifade eden Nizam, “Dileriz yapılacak görüşmeden iyi bir verim alırız" dedi.

Nizam, "Tepkimizi koyduk ve girdilerimizin ne kadar yüksek olduğunu onlara anlattık. Bizlere mazot ve Doğrudan Gelir Desteğinin yeniden düzenlenmesi sözü verdiler. Çarşamba günü göreceğiz” şeklinde konuştu.

Mehmet Nizam, Çarşamba günü kendilerinin istedikleri rakama ulaşmaması halinde ise bütün kırsal ve üreticilerle birlikte Başbakanlık önüne geleceklerini kaydetti.

Daha sonra Çiftçiler Birliği yaklaşık bir buçuk saat süren eylemlerini sonlandırdı ve araçlarını alarak Başbakanlık önünden ayrıldı.

Çiftçiler ne istiyor

1. Mazot desteğinin 9TL/litre toplamda 108 TL olarak güncellenmesi,

2.Doğrudan gelir desteğinin 280TL/dönüm olarak güncellenmesi,

3. Tabandan kimyevi gübre kullanımının dönüm basına 20 kg olarak düzenlenmesi,

4. Desteklerin direk üreticilere ve gününde ödenmesi,

5. Geriden bekleyen ödemelerimizin hemen ödenmesi,

6. Yapılacak çalışmalarla çiftçileri temsilen birliğimizin daha etkin katılımının sağlanması,

7. Bu yıl açıklanan ürün bedeline ek prim verilmesi (mazot ve diğer giderler artmıştır)

8. Kuraklık çalışmalarının tamamlanması ve derhal ödenmesi,

9. Doğal aft zararlarının derhal ödenmesi,

10. Bu yıl yaşanan gizli kuraklık nedeni ile maruz kaldığımız verim kaybının üreticilere ek, destek verilerek üretimin devamının sağlanması.