Bölge halkı tepkili

Gazimağusa’nın Karakol Mahallesi içerisindeki park, bakımsızlıktan dolayı çevre sakinlerinin tepkisine yol açıyor. Parkta bulunan çöp kutularının paslandığını, birçok oyuncağın kırıldığını, yer yer çöplerin bulunduğunu söyleyen mahalle sakinleri yetkililerin duruma el atmasını istiyor.

Zeminin beton oluşundan ve sertliğinden dolayı zaman zaman oyun oynarken yere düşen çocuklarda yaralanma veya sakatlıklar oluyor. Özellikle çocukları bu alanda oynayan çevre sakini aileler, zeminin tıpkı diğer oyun alanlarındaki gibi yumuşak zemin haline getirilmesini istiyor.



Bu arada son zamanlarda sayıları artan sahipsiz başıboş köpekler de sorun oluşturmaya devam ediyor. Spor egzersiz yapmak için gelen özellikle bayan vatandaşların saldırıya uğradığı ve parktan kaçmak zorunda kaldığı tespit edilirken, köpeklerin hastalık yayma durumunun da olabileceği belirtiliyor.Çevre sakinlerinin uzun zamandır şikayetçi olduğu parkın genel durumunun da daha iyiye getirilmesi istiyor. Bölgede kalan birçok vatandaş özellikle Sosyal Konutlar bölgesindeki parkın çimlendirildiğini, bekçi konulduğunu, giriş çıkışlarını kontrol edildiğini, Karakol Parkı’nın da öyle olmasını istediklerini kaydetti.