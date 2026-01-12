Suçlarla mücadelede halkla el ele

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, kamu düzeninin korunması, toplum huzurunun sağlanması ve vatandaşların güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yürütülen çalışmalar ile projelere değindi; 2025 yılına ilişkin veriler paylaştı ve gelecek döneme yönelik hedeflerini ortaya koydu.

2025 yılında kamuoyunu en fazla silahlı saldırı olaylarının meşgul ettiğini belirten Adalıer, 13 farklı silahlı saldırı ve/veya saldırıya teşebbüs meselesiyle ilgili toplam 23 kişinin tutuklandığını belirtti.

Adalıer, 2025 yılı suç verileri genel olarak incelendiğinde ülke genelinde işlenen “önemli suçlarda” önceki yıllara kıyasla düşüş yaşandığının kaydedildiğini ifade etti.

2024’te 6 bin 646 seviyesinde seyreden önemli suç sayısının, 2025’te yüzde 17,6 oranında azalarak 5 bin 476’ya gerilediğini açıklayan Adalıer, bu düşüşün suçla mücadelede uygulanan önleyici güvenlik politikalarının ve toplum destekli polislik anlayışının sahadaki etkisini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

TAK’a konuşan Adalıer, 2024 ile 2025 yılı karşılaştırmasında; “adam öldürme” suçlarında yüzde 50, “soygun” suçlarında yüzde 50, “cinsel saldırı/ tecavüz” suçlarında yüzde 18, “ülkeye kanunsuz girişlerde” yüzde 13 ve “kasti hasar /kundakçılık” suçlarında yüzde 36 oranında düşüş görüldüğünü dile getirdi.

Adalıer, kabahat olarak görülen basit suçlarda da yüzde 23 oranında bir azalma olduğunu belirtti.

Adam öldürmeye teşebbüs ile uyuşturucu suçlarında artış var

Özellikle “adam öldürmeye teşebbüs” yüzde 57 ile “uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarında yüzde 27 oranında artış yaşandığını kaydeden Adalıer, “Bu artışlar, özellikle organize gelişen suçlar nedeniyle gerçekleştiği de önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır.” dedi.

Yurt dışından ülkeye giriş yaptığı belirlenen bir şahsın geçen günlerde bir oto galeriye düzenlediği silahlı saldırıda iki kişinin yaralandığı olaya da değinen Adalıer, saldırının hemen ardından güvenlik birimleri tarafından başlatılan çok yönlü çalışma neticesinde, şüphelinin aynı gün yakalandığını akabinde de olayla bağlantılı kişilerin de tutuklandığını dile getirdi.

Organize ve örgütlü suçlarla mücadele...

Adalıer, organize ve örgütlü suçlarla mücadelenin kamu düzeni ve toplumsal huzuru doğrudan tehdit eden yapılarla yürütülen uzun soluklu ve çok boyutlu bir süreç olduğunu kaydetti.

2025 yılı boyunca bu suç türleriyle mücadelede kararlı ve etkin bir yaklaşım sergilediklerini belirten Adalıer, “İstihbari çalışmalar, operasyonel faaliyetler ve kurumlar arası iş birliği sayesinde önemli başarılar elde edilmiştir.” dedi.

Adalıer, suç örgütlerinin faaliyet alanlarının daraltılması, yasa dışı kazanç kaynaklarının tespit edilmesi ve suç yapılarının dağıtılmasına yönelik yürütülen çalışmaların, Polis Genel Müdürlüğü’nün organize suçlarla mücadeledeki etkinliğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

13 farklı silahlı saldırı, 23 tutuklama

2025 yılında kamuoyunu en fazla silahlı saldırı meselelerinin meşgul ettiğini ifade eden Adalıer, ülke genelinde yurt dışı kaynaklı; ev, iş yeri veya şahıslara yönelik 13 farklı silahlı saldırı ve/veya saldırıya teşebbüs vakası meydana geldiğini kaydetti.

Adalıer, yapılan soruşturmalarda söz konusu şahısların KKTC ile doğrudan bağlantısı bulunmadığı halde bu ve benzer suçları işlemek amacıyla KKTC’ye gelip tehdit amaçlı suç işledikleri veya bu suçları işlemeden önce tespit edildiklerinin görüldüğünü belirtti.

Yürütülen soruşturmalarda 14 zanlı ve 14 suç ortağının tespit edildiğini, toplam 23 kişinin tutuklanarak yargıya havale edildiğini kaydeden Adalıer, geriye kalan 5 kişinin ise yurt dışına çıkış yaptığını ve haklarında yürütülen soruşturmaların devam ettiğini ifade etti. Bu tür suçlarla mücadelede TC Emniyet Genel Müdürlüğü makamları ile yoğun iş birliği içerisinde olduklarını ve bu iş birliğinin aralıksız devam ettiğini belirtti.

951 kişi ihraç edildi

Kamu düzeni, toplumsal huzur ve güvenlik açısından yasa dışı göç ve kaçak yaşamla mücadelenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Adalıer, 2025’te ülkede yasal statüsünü kaybederek kaçak duruma düştüğü tespit edilen 951 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.

72 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Adalıer, uyuşturucuyla mücadelenin toplum sağlığını, gençleri ve geleceği doğrudan tehdit eden çok yönlü bir güvenlik sorunu olması nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı içerisindeki en öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Adalıer, yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 661 sanık hakkında işlem yapıldığını belirterek, narkotik suçlarının büyük ölçüde belirli yaş gruplarında ve merkez ilçelerde yoğunlaştığının tespit edildiğini kaydetti.

Hintkeneviri çoğunlukta

Gerçekleştirilen operasyonlarda farklı türlerde ve yüksek miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade eden Adalıer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıl içerisinde; 62 kilodan fazla hintkeneviri, 4,8 kilo MDMA, yaklaşık 2,9 kilo kokain, 1,6 kilo sentetik cannabinoid ve 1,1 kilo metamfetamin başta olmak üzere, toplamda 72 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu içeren 13 bini aşkın hap, yeşil reçeteye tabi ilaçlar ve yasa dışı ekim yapılan hintkeneviri bitkileri de operasyonlar kapsamında tespit edilerek müsadere edildi. Bu veriler, ülkemizin uyuşturucu ticareti açısından hedef alınmaya çalışıldığını ve tehdidin boyutunu açıkça ortaya koymaktadır.”

Ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandı

Trafik güvenliğinin de Polis Genel Müdürlüğü’nün en öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu belirten Adalıer; yürütülen denetimler, toplum destekli uygulamalar ve farkındalık çalışmaları sonucunda ölümlü trafik kaza sayısında ve can kayıplarında önceki yıla kıyasla belirgin bir düşüş sağlandığını kaydetti.

2024 yılında 48 olan ölümlü kaza sayısı 2025 yılında 39’a, 51 olan ölüm sayısı ise 42’ye gerilemiştir. Toplam trafik kazası sayısı da yüzde 3,42 oranında azalarak 3 bin 757 olarak kaydedilmiştir.” diyen Adalıer, bu durumun özellikle can kayıplarının azaltılması yönünde yürütülen çalışmaların olumlu sonuç verdiğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Aşırı sürat, alkollü araç kullanımı ve dikkatsiz sürüş…

Kazaların nedenlerine göre yapılan değerlendirmede ise; “aşırı sürat, alkollü araç kullanımı ve dikkatsiz sürüşün” başlıca risk unsurları olmaya devam ettiğini belirten Adalıer, 2025 yılında bu nedenlerin birçoğunda önceki yıla göre yaşandığının görüldüğünü ifade etti.

Adalıer, trafik güvenliği açısından kazaların ve trafik suçlarının azalması noktasında vatandaşlara da görevler düştüğünü belirtti.

2024’e göre 2025 yılında alkollü araç kullanımı kaynaklı kazalarda yüzde 2,83, aşırı sürate bağlı kazalarda yüzde 5,67 oranında azalma kaydedildiğini belirten Adalıer, dikkatsiz sürüşte ise artış olduğunu kaydetti.

Dönüm noktası

Gönüllü Trafik Denetçiliği uygulamasının hayata geçirildiği 15 Eylül 2025’in trafik güvenliği açısından bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Adalıer, şöyle devam etti:

“2024 yılının 1 Ocak -14 Eylül tarihleri arasında meydana gelen trafik kazaları ile 2025 yılının aynı dönemleri arasında meydana gelen trafik kazaları sayılarında gözle görünür herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

2024’ün 15 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında 17’si ölümlü olmak üzere toplam bin 212 trafik kazası meydana gelirken, 2025 yılında Gönüllü Trafik Denetçiliği’nin yürürlüğe girdiği aynı dönemlerinde 10’u ölümle neticelenen toplam bin 124 trafik kazası meydana gelmiş olup, bu periyotta geçen yıla oranla ölümlü kazalarda yüzde 41.7, toplam kazalarda ise yüzde 7.26’lık bir azalma yaşandı. Ülkemizin kanayan yarası olan trafik kazalarının azalmasına gerek iş gerekse sosyal hayatından ödün vererek katkı koyan Gönüllü Trafik Denetçileri’ne teşekkürü bir borç bilirim.”

Adalıer, hedeflerinin trafik kazalarında can kayıplarını en aza indirmek, riskli sürücü davranışlarını ortadan kaldırmak ve trafik güvenliğini kalıcı hale getirmek olduğunu belirtti.



Mevcut polis sayısı yetersiz

Mevcut polis sayısının ülkenin nüfus yapısı, sosyal hareketliliği ve güvenlik ihtiyaçları karşısında yetersiz kaldığını belirten Adalıer, “Bu gerçeklikten hareketle, Polis Yasası’nda yapılması öngörülen değişiklikler kapsamında polis kadro sayısının üç binden dört bin 500’e çıkarılması planlanmıştır. Bu artış, rastgele veya keyfi bir tercih değildir.” dedi.

2005 yılındaki günün ihtiyaçlarına göre üç bin olarak belirlenen polis sayısına, bugün dahi ulaşamadıklarını belirten Adalıer, şu an mevcut olan polis ve itfaiye mensubu sayısının 2 bin 350 civarında olduğunun altını çizdi.