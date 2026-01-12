Gizli anlaşma ifşa edildi

Güney Kıbrıs ile Amerika arasındaki askeri anlaşmaların, bilinenden çok daha kapsamlı oldu-ğu, özellikle Baf Andreas Papandreu Hava Üssü ile Mari’deki deniz üssündeki genişleme çalış-malarının ABD tarafından finanse edildiği açıklandı. Konuyla ilgili haberi Fileleftheros gazetesi “Yeni Çalışmalar ve Teçhizatlar... Güney Kıbrıs-ABD Savunma İş Birliği Eksenlerini İfşa Ediyo-ruz” başlığıyla manşetinden aktardı.

ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde yeni savunma altyapısı inşaatları, mevcut savunma altyapının güçlendirilmesi, savunma teçhizatı sağlanması için görüşme yapılması ve askeri personel eğitiminin öngörüldüğünü yazdı.

ABD- Güney Kıbrıs arasındaki savunma iş birliği yelpazesindeki adımlar, gazeteye ulaşan bir Amerikan notunda kaydedildi.

İş birliğinin ana noktaları arasında bulunan savunma altyapıları konusunda, AB ile NATO için operas-yonel olarak kullanışlı hale getirilmesi amacıyla Baf’taki Andreas Andreas Papandreu Hava Üssü’ne, Mari'deki “Evangelos Florakis Deniz Üssü” ile helikopter pisti inşaatına ve Larnaka Asker Eğitim Kam-pı’nda çok amaçlı bir tesisin inşasına vurgu yapıldı.

Savunma teçhizatlarıyla ilgili bu ay, ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından Rum yetkililerin “FMS” (Foreign Military Sales - Yabancı Askeri Satışlar) ve “EDA” (Excess Defense Articles - Fazla Savunma Malzemeleri) programları hakkında bilgilendirmek amacıyla yaptığı ziyareti anımsatan gazete, askeri eğitim konusunda ise, ABD’nin ünlü “West Point” kuruluşu ile askeri hava akademisinin artık Rum askeri personeline açık olduğunu yazdı.

Gazete, devlet iş birliği programıyla ilgili olarak ise, eğitim programlarının devam ettiğini ve havadan yangın söndürme eğitiminin ileri götürüldüğünü kaydetti.

Helikopter pisti inşa edilecek

Güney Kıbrıs'ın, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) ve ortaklarının günümüzdeki ihtiyaçlarını karşılayabilmesine yönelik savunma altyapısını güçlendirme çalışmalarına devam edebilmesi için, ABD’den gelecek finansmanın önemli olduğunu vurgulayan gazete, ABD’nin Avrupa’daki Hava Kuv-vetleri’nin (USAFE), Andreas Papandreu Hava Üssü'nde kapsamlı bir altyapı değerlendirmesi yapılma-sı için finansman sağladığını ve bununla, Rum Hava Kuvvetleri’nin şu anki ve gelecekteki gereksinimle-rini karşılamakla birlikte, AB ve NATO’daki ortaklarının hava operasyonlarına olanak sağlamak için üssün uzun vadeli genişleme planlarına katkıda bulunmayı amaçladığını yazdı.

Gazete, ABD Deniz Kuvvetleri Tesisleri Mühendislik Sistemleri Komutanlığı’nın, (NAVFAC) da “Evan-gelos Florakis Deniz Üssü”nde çok amaçlı bir tesis ile helikopter pisti inşasını finanse ettiğini belirtti.

Habere göre Amerikan notunda, bu yatırımların sivil tahliye operasyonları, bölgesel kriz yönetimi ve Güney Kıbrıs’ın "Estia" planının uygulanmasına destek olabilecek diğer ABD faaliyetleriyle ilgili tatbikat ve operasyonların yürütülmesine olanak tanıyacağı ifade edildi.

Gazete, inşaatların tamamlanmasının ardından milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin edilen altyapının operasyonel kontrolünün Rum Yönetimi’ne ait olacağını yazdı.

