Esnaf endişeli

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan pahalılık, Güney Kıbrıs’tan gelişleri olumsuz yönde etkiledi. Daha önce ilaç, sebze, meyve, benzin, hediyelik ve imitasyon eşya almak için kuzeye akın eden Rumlar, fiyatların yükselmesiyle kuzeydeki çarşılara ilgisini kaybetti. Güneyden kuzeye gelişler azalırken, yaşanan düşüş Turizm Dairesi tarafından hazırlanan istatistiki verilere de yansıdı. Turizm Dairesi tarafından açıklanan istatistiki verilere göre; Ocak-Kasım 2025 döneminde kara kapıları üzerinden yapılan geçişlerde, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a girişlerde düşüş görüldü. Güneyden kuzeye geçen kişi sayısı 2 milyon 226 bin 378 olarak kaydedilirken, bu rakam 2024’ün aynı döneminde 2 milyon 836 bin 884 kişi olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a yapılan çıkışlarda artış gözlendi. Ocak-Kasım 2025 döneminde 2 milyon 979 bin 388 kişinin kuzeyden çıkış yaptığı kayıtlara geçti. 2024’te bu rakam 2 milyon 966 bin 559 kişi olmuştu.

Yerel halk çarşıya uğramıyor

Yaşanan değişim, özellikle Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’yı etkiledi. Daha önce kafeleri, restoranları ve mağazaları dolup taşan çarşı, son dönemde müşteri azalmasından şikâyet etti. Çarşı esnafı, bölgenin cazibesini yitirdiğini ve yerel halkın da fiyatlar nedeniyle çarşıya uğramadığını ifade etti. Rumlar ve yabancılar sayesinde ayakta durduklarını ifade eden Arasta esnafı, çarşının zor duruma düştüğünü, gerekli önlemlerin alınmaması halinde kepenlerin kapanacağını söyledi.