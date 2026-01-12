banner564

Esnaf endişeli

Güneyden kuzeye geçişler azaldı, Arasta çarşısı boş kaldı

Esnaf endişeli

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan pahalılık, Güney Kıbrıs’tan gelişleri olumsuz yönde etkiledi. Daha önce ilaç, sebze, meyve, benzin, hediyelik ve imitasyon eşya almak için kuzeye akın eden Rumlar, fiyatların yükselmesiyle kuzeydeki çarşılara ilgisini kaybetti. Güneyden kuzeye gelişler azalırken, yaşanan düşüş Turizm Dairesi tarafından hazırlanan istatistiki verilere de yansıdı.  Turizm Dairesi tarafından açıklanan istatistiki verilere göre; Ocak-Kasım 2025 döneminde kara kapıları üzerinden yapılan geçişlerde, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a girişlerde düşüş görüldü. Güneyden kuzeye geçen kişi sayısı 2 milyon 226 bin 378 olarak kaydedilirken, bu rakam 2024’ün aynı döneminde 2 milyon 836 bin 884 kişi olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a yapılan çıkışlarda artış gözlendi. Ocak-Kasım 2025 döneminde 2 milyon 979 bin 388 kişinin kuzeyden çıkış yaptığı kayıtlara geçti.  2024’te bu rakam 2 milyon 966 bin 559 kişi olmuştu.

Yerel halk çarşıya uğramıyor

Yaşanan değişim, özellikle Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’yı etkiledi. Daha önce kafeleri, restoranları ve mağazaları dolup taşan çarşı, son dönemde müşteri azalmasından şikâyet etti. Çarşı esnafı, bölgenin cazibesini yitirdiğini ve yerel halkın da fiyatlar nedeniyle çarşıya uğramadığını ifade etti. Rumlar ve yabancılar sayesinde ayakta durduklarını ifade eden Arasta esnafı, çarşının zor duruma düştüğünü, gerekli önlemlerin alınmaması halinde kepenlerin kapanacağını söyledi.

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Rıza Murat
Rıza Murat - 7 saat Önce

Yıllarca eliyle yıllardır yapılan yanlışlara Sessiz kaldınız Bugün Arasta Boş ise Sizlere daha beter olun diyenlere ne diyebiliriz ki !

Rıza Murat
Rıza Murat - 5 saat Önce

Devlet eliyle nu hale geldiniz ve Arasta Boş derseniz buyrun Gidiniz devlete !
Daha çok Turist için Güneyle Yeni Kapıların ve Geçişlerin açılmamasına yıllarca Sessiz kaldınız
ve Bugün Arasta Boş dersiniz !
Daha beter olun diyenlere ne diyebilirsiniz ki !

Turist
Turist - 4 saat Önce

Çünkü arastada Çin malı sahte lastik ayakkabı ve tişört satılır. Kim ne yapsın

tc vatandaşı
tc vatandaşı - 2 saat Önce

türkiye ve kıbrıs acil euroya geçmeli türkliları değezsizleşmeye devam ediyor

Girneli
Girneli - 0 saniye Önce

Her sene ama her sene aynı hikaye. Yok kepenk kapattık, yok kapatacaz, yok kapatıyoruz hazır mısınız?
Bir türlü kapatamadınız o kepenkleri.
Kapatın da kurtulalım biz de. Geçenlerde kapıya bi kaç adım uzaklıkta bir dondurmacı var, solda.
Ufaklık istediği için yanaşıp dondurma almak zorunda kaldık. Dondurmalar kurumuş, kalitesiz, ama fiyatları en pahalısı. Çok pişman olduk. E yerli, yabancı, geleni, geçeni düdüklemeye çalışrsanız insanlar gelmez size!!!

SIRADAKİ HABER
Demeti 300 lira
Demeti 300 lira
  1. KIBRIS

banner582

banner608

banner628

banner474