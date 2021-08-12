Boşanmak isteyen eşinin boğazına bıçak dayadı

Suna ERDEN

Türkmenistan uyruklu Ahmet Zayytov, boşanmak isteyen eşine gözdağı vermek için bıçakla saldırdı.

Olay önceki gün Gönyeli’de çiftin bir arkadaşlarının evinde meydana geldi.

Eşinin misafir olarak bulunduğu eve giden zanlı adeta terör estirdi.

Bir elinde 27 santimlik bıçağı tutan zanlı, diğer eliyle eşini duvara ittirip sıkıştırdı. Kolunu eşinin boğazına dayayan zanlı, bıçağı göstererek, “Eğer beni boşarsan bittin” diyerek tehdit etti.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada iddialar aktarılarak, zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 10 Ağustos 2021 tarihinde eşi D.B.’yi bıçakla tehdit ettiğini söyledi. Olayı aktaran polis, zanlının saat 21.54 sıralarında B.Z.C. isimli şahsın Gönyeli’deki evinde misafir olan eşinin yanına gittiğini, salonda sıkıştırdığı D.B.’yi darp ettikten sonra elinde bulundurduğu bıçağı gösterip kolunu boğazına dayadığını ve “Eğer beni boşarsan bittin. Sen de ben de artık geri dönüşü kalmadı” diyerek, tehditler savurduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının tehdit ettikten sonra eşinin saçını çekerek, darp fiiline devam ettiğini dile getirdi.

Polis, D.B.’nin doktor kontrolünden geçirildiğini ancak vücudunda darp ve cebir izi olmadığı yönünde rapor temin edildiğini söyledi.

Polis, olayın ardından gözaltına alınan zanlının bıçağı teslim ettiğini belirtti. Polis, zanlının Türkmenistan vatandaşı olduğunu, çalışma izni ile KKTC'de bulunduğunu söyleyerek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile zanlıyı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Zanlı “kanunsuz bıçak taşımak, şiddet tehdidi, darp” suçlarından yargılanıncaya kadar özgür bırakıldı.

