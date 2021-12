Ömer KADİROĞLU

‘Doğru Haberin Gerçek Adresi’ sloganıyla 4 Aralık 2013 yılında yayın hayatına başlayan Diyalog Gazetesi, okurlarına verdiği sözü tutmanın mutluluğuyla bugün 8 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Diyalog’un toplumun tüm kesimlerinin sesi olduğunu söyleyen vatandaşlar, gazetenin doğru ve tarafsız haberlerini beğenerek okuduklarını belirterek ‘Böyle devam etmeli’ dedi.

Ne dediler…?

Laden Fellahoğlu

“Diyalog halkın içinde olan esnafa, halka önem veren bir gazete olduğu için beğenerek takip ediyorum. Tarafsız ve doğru bilgileri bizlere aktaran bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, izlediği tarafsız çizgisinden ayrılmadan uzun yıllar yayınlarını sürdürmesini temenni ederim.”

Mustafa Karşılı

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek okuyorum. En doğru haberleri bizlere aktaran gazetedir. Başka basın kuruluşlarına baktığımızda ya birilerine ya da partilere yakın oluyorlar ancak Diyalog Gazetesi de tv2020 de birine veya bir partiye bağlı olmadan yayınlarını sürdürüyor.”

Hüseyin Orbay

“Diyalog şu anda insanların evine giren tek gazete durumundadır. Reşat Akar’ın hayranıyız ve tarafsız oldukları için Diyalog Gazetesi’ni de tv2020’yi de takip ediyoruz. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, topluma olan faydalarının sürmesini ve tarafsız yayınlarının devamını temenni ederim.”

Arzu Manici

“Diyalog tarafsız ve bütün bilgileri doğru olarak bizlere aktaran bir gazetedir. Bazı gerçekleri öğrenmemizi sağlayan bir gazete olduğu için tercih ediyoruz. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, böyle devam etmelerini dilerim.”

Mehmet Kurt

“Diyalog Gazetesi çıktı çıkalı okuyorum. Diyalog bizlere doyurucu bilgi veriyor ve konuları doğru ayrıca tarafsız bir şekilde bizlere aktarıyor. Bu kadar gazete içerisinde bana göre bir Diyalog yeterli oluyor. İnsan bir gazeteyi yaşadığı ülkedeki gündemi doğru ve tarafsız bir şekilde öğrenmek için alıyor bu noktada da Diyalog çok başarılıdır. Reşat Akar’a da çalışanlarına da, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Ne mutlu ki Diyalog Gazetesi var.”

Aynur Sönmezer

“Diyalog’u beğenerek okuyorum. Diyalog açık ve net bir gazetedir. Olayları tarafsız ve doğru bir şekilde bizlere aktarıyor. Diyalog’un yeni yaşını kutlar, hayırlı ve çok daha başarılı yıllar dilerim.”

Osman Giritli



“Diyalog tarafsız bir şekilde okuyucularına doğru bilgiler aktarıyor. Diyalog toplum sorunlarına değinen ve hem halkın hem de esnafın sesi oluyor. Hem tv2020’yi hem de Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Diyalog’un yeni yaşını kutlar, nice uzun yıllar yayın hayatını sürdürmesini dilerim.”Ferit Kabaali“Diyalog’u beğenerek takip ediyorum. Hem TV yayınları hem de gazetesini çok beğeniyorum. Tarafsız yayınlar yapan bir kurumdur. Tarafsız çizgisi ile çok kişi tarafından beğenilerek takip edilen bir gazete oldu. Diyalog’un yeni yaşını kutlarım.”Salih Kocadal“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Özellikle takip ettiğim önemli köşe yazarları var ve her gün gazeteyi alıp içeriğini okuyorum. Bizlere konuları en doğru ve tarafsız şekilde aktarıyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, tarafsız yayınlarının izlediği çizgide uzun yıllar devam etmesini temenni ederim.”Cemal Tazeoğlu“Diyalog Medya Grubu’nu beğenerek takip ediyorum. Özellikle Reşat Akar’ın yazıları ve programını çok beğeniyorum. Reşat Akar’ın tarafsız duruşu hem gazeteye hem de TV’ye yansıyor. Reşat Akar her zaman doğruları anlatıyor, doğruları söylüyor ancak karşısında sağır sultanı oynayan bir hükümet var. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, tarafsız çizgideki yayınlarının devamını temenni ediyorum.”

Mustafa Öksüzoğulları

“Diyalog’u her gün okuyorum tv2020’yi de her zaman izliyorum. Diyalog halkın yanında olan halkın ve esnafın sorunlarını dinleyerek, topluma duyuran başarılı ve tarafsız bir gazetedir. Diyalog’un yeni yaşını kutlar, başarılarının devamını dilerim.”

Özer Ermez

“Diyalog halka hitap eden, halkın ve esnafın yanında olan bir gazetedir. Reşat Akar’ın yazılarını beğenerek takip ediyorum. Tarafsız ve yaşanan olayları bizlere en doğru şekilde aktaran bir gazetedir. Diyalog’un yeni yaşını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Ahmet Zaim

“Diyalog’u her gün okuyorum. Çok doğru haberler yazıyor ve her zaman halkın, esnafın, üreticinin yanındadır. Tarafsız yayınlar yapan Diyalog kısa sürede halkın beğenisini kazanarak, yolunda emin adımlarla ilerledi. Diyalog’un yeni yaşını kutlar izlediği çizgide yoluna devam etmesini temenni ediyorum.”

Şahin Gündüz

“Diyalog’u beğenerek takip ediyorum ve Boğazköy’de bulunan kafeme de alıyorum. Gazete tarafsız ve gündemdeki konuları çok iyi bir şekilde işleyen bir gazetedir. Diyalog halkın, esnafın ve üreticilerin yanında olan bir gazetedir. Diyalog’un yeni yaşını kutlar izlediği tarafsız çizgisinde çok uzun yıllar yayınlarını sürdürmesini temenni ediyorum.”