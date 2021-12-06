Rumlardan vergi alıyoruz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun Rum plakalı araçlara yakıt satılmamasına yönelik açıklamasını eleştirdi. Arıklı, “Pandemi döneminde, tıpkı yükseköğrenim ve turizm gibi, güneyden gelip ülkemizde alışveriş yapanların kıymetini daha fazla öğrendik” ifadelerini kullandı. Arıklı, Rumların yaptıkları alışverişlerle devlete gelir sağlandığını belirten Arıklı, açıklamasında şunları belirtti:

“Pandemi döneminde, tıpkı Yükseköğrenim ve turizm gibi, güneyden gelip ülkemizde alışveriş yapanların kıymetini daha fazla öğrendik.

Daha doğrusu öğrendiğimizi sandık. Ama anlıyoruz ki ülkemizin tepesine kadar yükselmiş bazı yöneticiler dahil kimi çevreler, hala daha bunu kavrayamamış durumdalar.

Mesela Sayın Başbakan, ülkemizdeki benzin sıkıntısını çözebilmek için Rum plakalı araçlara yakıt satılmamasını buyurmuş.

Oysa Rumlar, ülkemizde aldığı her litre benzin için devletimize ortalama 1,5 TL vergi ödüyor. Aynı şekilde marketlerden yaptıkları her alışveriş için de Maliye’nin kasasına Fiyat İstikrar Fonu’na (FİF) ve KDV olarak ciddi para bırakıyorlar.

Lafı fazla uzatmadan 1 litre benzinin maliyetini hep birlikte inceleyelim.

95 oktan benzin; 9.14 lira.

FİF; 0.42 kuruş

KDV; 0.83 kuruş

Şirket payı;0.14 kuruş



Benzin istasyonu payı; 1.05 liraDizel Satış; 8.75 liraFİF; 0.12 kuruşKDV;0.80 kuruşŞirket payı;0.14 kuruşAyda ortalama 25 milyon litre yakıt tükettiğimizi düşünürsek, her ay devletin cebine 30 milyon lira giriyor. Bunun ne kadarının Rumlar tarafından bırakıldığı ayrı bir konu. Bakanlığımız döneminde, Rumların kuzeyden alışverişini yasaklamayı değil de onların daha fazla alışveriş yapmasını teşvik etmeyi düşünürdük.Siz de öyle yapın. Rakamları önünüze alın ve konuşurken ona göre konuşun.Ha bir de şunu yapın; Çok konuşmak yerine, bizden önce hiç bir Bakanın başaramadığı ama bizim başardığımız otomasyon sistemine geçiş işlemini tamamlayın.Bana göre akaryakıtta otomasyon sistemine tam geçip kaçakçılığı önlediğimizde Maliyenin akaryakıttan elde ettiği gelir ikiye katlanacak. Ayrıca hem tedarikçi firmaların hem de benzin istasyonlarının depolarında ne kadar yakıt stoku kaldığını online görüp ona göre vergi alırsınız.Yani başlattığımız ve sona getirdiğimiz işi tamamlayın yeter. Vesselam..."