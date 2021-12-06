Böyle yönetme olamaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ‘Rumlara satış yapılmaması’ talimatını eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, bunu bir ‘yönetememe sıkıntısı’ olarak nitelendirdi.

CTP lideri Erhürman, “Memlekete, halka, işletmelere yaşatılanlar inanılır gibi değil… Bu yönetememe halinin son çırpınışları” ifadelerini kullandı.

Ülkede yaşanan akaryakıt kriziyle ilgili madde madde tespitlerde de bulunan Erhürman yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“1. Memleket günlerce akaryakıtsız bırakıldı.



2. Başbakan Sn. Sucuoğlu akaryakıt istasyonlarına Kıbrıslı Rumlara akaryakıt vermeme "çağrısı"nda bulundu.3. Başbakan Yardımcısı Sn. Ataoğlu "yasaklayıcı uygulamayı" kabul etmesinin mümkün olmadığını ama Başbakan ve Ekonomi Bakanına ulaşamadığını söyledi.4. Başbakan Sucuoğlu devam etti ve "kuzeye yakıt deposu boş geçip, dolu dönenlere ceza verilmesi için talimat verdim" dedi. Hangi yasal yetkiyi kullandı? Hangi yasaya aykırılıktan, hangi cezanın kesilmesini istedi?5. Geçişlerdeki görevlilerden beklentisi, Rum plakalı araçları kuzeye geçerken kapıda durdurmaları, depolarının doluluğunu not etmeleri ve sonra aynı araçlar güneye geçerken yine durdurup farkı hesaplamaları mıydı? Bunun gerçekten mümkün olduğunu düşündü mü?Memlekete, halka, işletmelere yaşatılanlar inanılır gibi değil! Kişilerin değişmesiyle değişmesi mümkün olmayan bir zihniyetin, bir tarzın bir yönetememe halinin son çırpınışları! Kıbrıs Türk halkı böyle "yönetilmeyi" hak etmediğini biliyor. Merak etmeyin.”