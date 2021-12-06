Ömer KADİROĞLU

Tedarikte yaşanan aksamalar nedeniyle ortaya çıkan yakıt krizi vatandaşı gerdi, işleri alt üst etti. Yolcu taşımakla mükellef olan dolmuşlar, işlerine gitmek zorunda olanlar, ilçeler arası yolculuk yapması gerekenler yakıt bulma derdine düşerken, ülkede kıtlık yıllarını andıran manzaralar ortaya çıktı. Petrol istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu; trafik allak bullak olurken, vatandaşın sinirleri iyice gerildi. Son bir aylık zaman diliminde iki kez akaryakıt krizi yaşayan vatandaşlar, böyle bir sorunun bir daha ortaya çıkmaması için önlem alınmasını istedi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Herkes mağdur oldu. Bir daha böyle bir kriz yaşanmaması için yetkililer üzerine düşeni yapmalıdır” dedi. Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “Güneyden gelenlere yakıt verilmesin” açıklamasına da değinen vatandaşlar, “Böyle önlem olmaz. Hem bize hem de Rumlara yetecek kadar stok yapılmalıdır. Güneyden kuzeye gelip alış veriş yapanlar ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Ne dediler…?

Kamil Volkan

“Ülkede birkaç günlük bir yakıt sıkıntısı yaşandı ve buna bağlı olarak işlerimizde aksaklıklar yaşadık. Bu krizi ikinci kez yaşadık ve tekrar yaşar mıyız diye endişe duyuyoruz. Bu sorunun tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin yetkililer tarafından alınması gerekiyor. Bu krizin neden yaşandığı hakkında bir fikrim yok ancak gemi hava şartları nedeniyle gelemediği için yaşadığımızı biliyorum.”

Fatih Özarman

“Ülkemizde birkaç günlük bir yakıt krizi yaşandı. Ben kriz başlamadan hemen önce araçlarıma yakıt koymuştum bu nedenle sıkıntı yaşamadım. Ancak yaşananlara bakınca çok fazla insanın bu durumdan etkilendiğini görüyorum. Bu sorun bence talep fazlalığı nedeniyle yaşanıyor. Güneyden de çok fazla Rum gelip buradan yakıt alıyor, bu nedenle de yakıt sıkıntısı yaşadığımızı düşünüyorum. Başbakan Rum plakalı araçlara yakıt satılmamasına yönelik açıklamasını doğru bulmuyorum. Serbest piyasada bu açıklama pek de doğru değildir. Nasıl ki biz güneye geçip alışveriş yapabiliyorsak onlar da buradan alışveriş yapabilmelidir.”

Cüneyt Aldıçoğlu

“Yaşanan yakıt krizi işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Vadili’de perdecilik yapıyorum ve bu kriz nedeniyle müşterilerimize söz verdiğimiz günde işi teslim edemedik. Yakıt bulduğumuz zamanda da kısıtlı olarak alabildik. 100 lira yakıt veriyorlardı. Bu 100 lira yakıtla bir kez Lefkoşa’ya ya da Gazimağusa’ya iş teslimatı yapabiliyorduk. Kuzeyde ucuz olduğu için Rum tarafından gelen çok sayıda araç yakıtı buradan alıyor. Sıkıntıların bu nedenle yaşandığını düşünüyorum. Bu insanlar buradan alışveriş tabi ki yapmalıdır çünkü ekonomimize katkı sağlıyorlar ancak bizim de stoklarımızı ona göre yapmamız gerektiğini görüyoruz. Daha sık bir şekilde yakıt getirilmelidir ki hem güneyden gelip yakıt alanlar hem de buradaki insanlara yetmelidir.”



Arif Gürçin“Yakıt krizi nedeniyle olumsuzluklar yaşadık. İkinci kez yakıt krizi yaşadık ve tekrar bu durumu yaşar mıyız diye endişe duyuyoruz. Dövizdeki artış nedeniyle zarar eden tedarikçi firmalar ve istasyonların yakıta artış beklentisi içerisinde olmalarından bu sıkıntının yaşandığını düşünüyorum. Onlar da döviz üzerinden yakıt aldıkları için hak veriyorum. Bu konuda kalıcı bir çözüm üretilmesini bekliyoruz. Başbakan bir açıklamada bulunarak güneyden gelen araçlara yakıt verilmemesini istedi. Bunu doğru bulmuyorum. Günü kurtarmak adına yapılmış bir açıklamadır. Hâlbuki güneyden geçip buradan alışveriş yapan Rumların ülke ekonomisine büyük katkısı vardır.”Deniz Kaymakamtorunları“Memleketin çivisi çıktı. Ülkede yaşanan yakıt krizi nedeniyle birçok olumsuzlukla karşılaştık. Yakıt bulmadığımız için birçok işimiz aksadı. Bu sorunu ikinci kez yaşıyoruz ve tekrar yaşar mıyız endişesi taşır olduk. Bir yandan geçim derdi pahalılık çekerken bir de yakıt krizi yaşıyoruz. Bu ülkede araba yoksa hiçbir işini yapamazsın. Bu sorunun dövizdeki yükselişten kaynaklandığını düşünüyorum. Bu soruna kalıcı bir çözüm üretilmesini ve tekrardan bu krizi yaşamamak istiyoruz.”Kral Öksüzer“Ülkede yaşanan yakıt krizi işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Büyük bir panik havası yaşattı. İki gün önce mazot bulamadık ve başka bir araçtan mazot aktararak iş teslim ettik. Bu sorun sürer veya tekrarlanırsa kaos yaşanır. Dövizdeki artışın tedarikçi firmalara verdiği zarar nedeniyle bu krizin yaşandığını düşünüyorum. Bu soruna kalıcı bir çözüm üretilmesi gerekiyor.”Serkan Avcı“Ülkede yaşanan yakıt krizi büyük bir paniğe neden oldu. Bu süreçte yakıt bulunamadığı için insanlar işlerine gidip gelemedi. Yakıt almak için bir istasyondan diğerine dolaşmak zorunda kaldık. Bu yaşanan krizin yönetimden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu konuda çözüm elbette ki bekliyoruz ancak yetkililere de artık güvenimiz kalmadı.”