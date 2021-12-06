Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, hammadde tedarikinde ciddi bir maliyet artışı yaşandığını, nakliye fiyatlarında önlenemez yükselişin devam ettiğini söyledi. Kamacıoğlu, hükümetin esnafa yönelik 100 bin TL’lik bir kredi paketi açıkladığını ancak bu desteğin sanayi işletmelerinin ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

KTSO Başkanı Kamacıoğlu, hammadde tedarik sıkıntısı, döviz krizi ve pandeminin yarattığı olduğu olumsuz etkilere karşı hükümetin kayıtsız kaldığını savundu.

Ali Kamacıoğlu, bunun kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021, 11:22

Kamacıoğlu, hükümete bir an evvel açıkladığı 4 maddelik tedbir paketinin uygulanması için gereken iradeyi gösterme ve daha kapsamlı tedbirler alınması çağrısında bulundu.Sanayicilerin hammadde tedarikinde ciddi bir maliyet artışı yaşandığına, nakliye fiyatlarında önlenemez yükselişin devam ettiğine dikkat çeken Kamacıoğlu, hükümetin esnafa yönelik 100 bin TL’lik bir kredi paketi açıkladığını ancak bu desteğin sanayi işletmelerinin ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.Kamacıoğlu, döviz kurlarındaki hızlı yükseliş devam ederken piyasada tahsilat endişesinin ortaya çıktığını da dile getirdi.