Yacoub coşturdu

Merit Royal & Premium Otel, yurt dışından çok özel isimleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Ünlü Filistinli sanatçı Yacoub Shaheen, hafta sonu Merit Royal’de sahne aldı.

Şarkılarını coşkulu bir şekilde seslendiren Shaheen, tam bir Ortadoğu fırtınası estirdi. Konuklar gece boyunca danslarıyla Filistinli şarkıcıya eşlik etti.

Güncel Arap müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Yacoub Shaheen, sevenlerinin diline dolanan şarkılarıyla Merit Royal Otel’i coşturdu.



Arap ülkelerinden gelenlerin yanı sıra Yacoub Shaheen’in birçok Türk hayranını da konseri izledi.Türk hayranlarına özel “Mavi Mavi” şarkısını seslendiren sanatçı, misafirlerden birini de sahneye davet ederek birlikte şarkı söyledi.Sahnede kaldığı iki saat boyunca konuklarını coşturan Yacoub Shaheen, ‘’Merit ailesine beni sizlerle buluşturduğu için teşekkür ederim. Çok yıldızlı bir gece olacak. Sizlerle olmaktan çok mutluyum’’ diyerek hayranlarını selamladı.



