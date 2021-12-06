Bir acayip durum

Hüseyin ÇİÇEK

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Rumlara akaryakıt verilmemesi konusunda Kuzey Kıbrıs’taki benzincilere çağrı yaparken, son bir haftada yaşanan sıkıntı nedeniyle yüzlerce KKTC vatandaşının iki misli fiyatla güneyden benzin veya mazot aldığı ortaya çıktı.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu taksiciler günlerce yakıt sıkıntısı yaşandığını, benzincilerin depolara kilit vurduğunu belirterek “kuzeyde yakıt bulamayınca hizmetlerin aksamaması için güneye geçip iki misli fiyatla benzin aldık” diyerek, bunun bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

Ne dediler…?

Mahmut Coşkun

“Taksiciler olarak mazot sıkıntısında mağdur olduk. Şu anda da 100 TL ile sınırlayarak mazot veriyorlar, endişe ve korku içerisinde bekliyoruz. Yarın ne olacağını kimse kestiremiyor. Devletin vatandaşını koruması gerekiyor, eğer petrol istasyonları stokçuluk yapıyorsa bunun sıkı şekilde denetlenmesi şarttır. Mecburen Güney Kıbrıs’tan benzin alan arkadaşlar oldu. 2 katı fiyatına aracına mazot alan arkadaşlar, mevcut tarifeler ile zararına yolcu taşıdı.”

Musa Ergen



Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021, 11:19

“Yakıt krizi nedeniyle mağduriyet yaşadık. Lefkoşa’ya, Girne’ye yolcu götürmeye korkar olduk. Çünkü gidersek dönebilecek miktarda mazotumuzun kalacağı meçhul. Zor durumlarda güneyden 2 katına benzin almak zorunda kalanlar oldu, bu da hiçbir taksiciyi kurtarmadı, zararına yolcu taşındı.”Yunus Erdem“Kaç tane petrol istasyonu dolaştıysam hiçbirinden mazot alamadım. Çok sıkıntılı bir süreçti. Petrol istasyonları da adam kayırdı; istediğine mazot verdi, istemediğine vermedi. Uzun yola yolcu taşıyamaz olduk, mecburen 2 katı para vererek güneyden mazot almak zorunda kaldığımız anlar oldu.”Hüseyin Ulusu“Mazot alamadığımız günlerde uzun yol yapamadık, çünkü ertesi gün depoya mazot alıp alamayacağımız meçhuldü. Güneyden benzin alsam 2 katı para ödeyecektim. O zaman da şehir içi tarifesini en az 60-70 TL yapmam gerekecekti. Bu sefer de kimse benim taksime binmeyecekti. Çok sıkıntılı günler yaşadık ve yeniden aynı süreci yaşamak istemiyoruz.”