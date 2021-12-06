10 saat direndi

Hüseyin ÇİÇEK

Serdarlı ile Geçitkale arasında dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan 31 yaşındaki Nijerya uyruklu John Otega Johnson kaldırıldığı hastanede akşam saat 17.20’de hayatını kaybetti. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Otel İşletmeciliği Fakültesinde okuyan John Otega Johnson’un virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaza yaptığı belirtildi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Johnson’un akşam saat 17.20’de hayatını kaybettiği belirtildi.



Polisten alınan bilgiye göre, dün sabah 07.00 sıralarında, Serdarlı - Geçitkale anayolu üzerinde, John Otega Johnson, yönetimindeki RU 803 plakalı araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak banket içerisinde bulunan beton direkler ile çit ağacına çarptı.Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü John Otega Johnson, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 17.20 sıralarında yaşamını yitirdi.Talihsiz gencin cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından memleketine gönderileceği bildirildi.