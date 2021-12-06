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Yemesi zor

Açık pazarda bir kilo salatalık 12 lira oldu: Yemesi zor

Yemesi zor
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Ömer KADİROĞLU

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün taze fasulye 20, domates ve kabak 8, salatalık 12 liradan satışa sunuldu. Meyvelerden cennet hurma 20 liradan tezgaha konurken, üzüm 18, muz 13, ayva ve armut 15 liradan alıcı bekledi. Kuru soğan 3 kilosu 10 liradan satılırken, pazarın en ucuz ürünleri kilosu 5 lirayla portakal, limon ve sarma oldu.

Pazar yerindeki meyve ve sebze fiyatları şöyleydi;

Cennet Hurma         20 TL (Kilosu)
Taze Fasulye        20 TL (Kilosu)
Çiçek Lahanası        10 TL (Tanesi)
Domates        8 TL (Kilosu)
Armut            15 TL (Kilosu)
Ayva            15 TL (Kilosu)
Portakal        5 TL (Kilosu)
Patates            7 TL (Kilosu)
Limon            5 TL (Kilosu)
Biber            15 TL (Kilosu)
Kabak            8 TL (Kilosu)        

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Kolokas              14 TL (Kilosu)
Mantar         25 TL (Kilosu)
Havuç             6 TL (Kilosu)
Üzüm             18 TL (Kilosu)
Muz             13 TL (Kilosu)    
Kereviz            8 TL (Kilosu)
Nar            8 TL (Kilosu)
Sarma            5 TL (Kilosu)
Soğan             10 TL (3 Kilosu)
Salatalık         12 TL (Kilosu)
Patlıcan         7 TL (Kilosu) 

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021, 11:17
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