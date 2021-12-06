Yemesi zor

Ömer KADİROĞLU

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün taze fasulye 20, domates ve kabak 8, salatalık 12 liradan satışa sunuldu. Meyvelerden cennet hurma 20 liradan tezgaha konurken, üzüm 18, muz 13, ayva ve armut 15 liradan alıcı bekledi. Kuru soğan 3 kilosu 10 liradan satılırken, pazarın en ucuz ürünleri kilosu 5 lirayla portakal, limon ve sarma oldu.

Pazar yerindeki meyve ve sebze fiyatları şöyleydi;

Cennet Hurma 20 TL (Kilosu)

Taze Fasulye 20 TL (Kilosu)

Çiçek Lahanası 10 TL (Tanesi)

Domates 8 TL (Kilosu)

Armut 15 TL (Kilosu)

Ayva 15 TL (Kilosu)

Portakal 5 TL (Kilosu)

Patates 7 TL (Kilosu)

Limon 5 TL (Kilosu)

Biber 15 TL (Kilosu)

Kabak 8 TL (Kilosu)



Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021, 11:17

Kolokas 14 TL (Kilosu)Mantar 25 TL (Kilosu)Havuç 6 TL (Kilosu)Üzüm 18 TL (Kilosu)Muz 13 TL (Kilosu)Kereviz 8 TL (Kilosu)Nar 8 TL (Kilosu)Sarma 5 TL (Kilosu)Soğan 10 TL (3 Kilosu)Salatalık 12 TL (Kilosu)Patlıcan 7 TL (Kilosu)