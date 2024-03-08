Böyle olmaz

Abdullah SUİÇMEZ- Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın tarihi antik şehri olan ve Salamis Harabeleri olarak bilinen kent eski günlerini arıyor. Ziyaretçi gelmesine rağmen eski yıllardaki ilgiyi göremeyen antik kente girişler sadece gündüz saatlerinde yapılabiliyor. Diyalog muhabirine bilgi veren yetkililer, Salamis Antik Kent’e ziyaterlerin haftanın 7 günü yapılabildiğini, Perşembe günleri saat 08.00 ile 16.30 arası, diğer günler ise 08.00 ile 16.00 saatlerinde ziyarete açık olduğunu belirtti. Havanın kararması nedeniyle belirtilen saatlerden sonra ziyaretçi alınmadığını söyleyen yetkililer, yaz mevsiminde bu saatlerin daha da uzatıldığını ifade etti.

Sanatsal faaliyetler için kullanılıyor

Antik kente giriş ücretinin 50 TL, öğrenciler içinse 20 TL olduğunu belirten yetkililer, turnike sisteminin de yakında devreye gireceğini ifade etti. Antik kentin akşam saatlerinde genellikle konser, tiyatro gösterileri gibi sanatsal faaliyetler amacıyla kullanıldığını belirten yetkililer, özellikle yaz aylarında bölge belediyelerinin festivallerinde antik kentteki tiyatronun kullanıldığını ifade etti.

Barnabas da her gün açık

Gazimağusa’nın diğer önemli turistik müzesi olan St. Barnabas da haftanın 7 günü ziyarete açık. Diyalog muhabirinin aldığı bilgilere göre; giriş ücreti öğrenci için 20, sivil için 50 TL olurken, Perşembe günleri saat 16.30, diğer günler ise saat 15.30’a kadar ziyarete açık. Kiliseye turistlerin yoğun ilgisi olurken, Kıbrıslı Rumlar’da zaman zaman kiliseyi ayin yapmak amacıyla kullanıyor.

Lefkoşa’da da durum aynı

Sadece Gazimağusa’da değil Lefkoşa’daki müzeler ve tarihi yerler 08.15. 15.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Müzelerde sadece bir personel görev yaparken, öğlen molası, yemek ihtiyacını gideremiyor. Müzelere giriş ücreti 30 TL olurken, öğrencilerden 20 TL alınıyor. Hafta sonları ise Lefkoşa’daki müzeler ve tarihi yapılar ziyarete kapalı oluyor.

Bazı tarihi yapılar ve müzelerin ziyaret saatleri

Lefkoşa bölgesi

Saçaklı Ev - (08.00-15.30 - son giriş saati 15.00)

Derviş Paşa Konağı Etnoğrafya Müzesi - (08.00-15.30 - son giriş saati 15.00)

Lüzinyan Evi Müzesi - (08.00 - 15.30 - son giriş saati 15.00)

Taş Eserler Müzesi - (08.00 - 15.30 - son giriş saati 15.00)

Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi Barbarlık Müzesi - (08.00 - 15.30 - son giriş saati 15.00)

Gazimağusa bölgesi

St. Barnabas Arkeoloji ve İkon Müzesi (08.00-16.30 saatleri- son giriş saati 15.30)

Othello Kalesi (08:00-15:30 saatleri- son giriş saati 15:00)

Namık Kemal Müzesi (08.00-15.30 saatleri, son giriş 15.00 ) (Hafta sonu ve tatil günleri kapalı)

Canbulat Müzesi (08.00-15.30 saatleri- son giriş saati 15.00 ) (Hafta sonu ve tatil günleri kapalı)

Salamis Harabeleri (08.00-17.00 saatleri- son giriş saati 16.00)

Kantara Kalesi (10.00-15.30 saatleri- son giriş saati 14.45) (Hafta sonu ve tatil günleri kapalı)

Enkomi Harabeleri (08.00-15.30 saatleri- son giriş saati 15.00 (Hafta sonu ve tatil günleri kapalı)

Kral Mezarları ve Müzesi (08.00-15.30 saatleri- son giriş saati 15.00) (Hafta sonu ve tatil günleri kapalı)

İskele Arkeoloji Müzesi (08.00-15.30 saatleri- son giriş saati 15.00) (Hafta sonu ve tatil günleri kapalı)

Akkule Tabyası (08.00-15.30 saatleri- son giriş saati 15.00) (Hafta sonu ve tatil günleri kapalı)

Ay. Trias Bazilikası (08.00-15.30 saatleri- son giriş saati 15.00 (Hafta sonu ve tatil günleri kapalı)

İskele İkon Müzesi (08.00-15.30 saatleri- son giriş saati 15.00 (Hafta sonu ve tatil günleri kapalı)