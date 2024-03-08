Araç ters döndü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Salamis otel yakınlarında dün meydana gelen kaza sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, 76 yaşındaki sürücünün, dikkatsizliği sonucu, yolun solunda bulunan drenaj duvarına çarparak takla atması sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, dün saat 16.30 sıralarında, Gazimağusa - İskele anayolunun Salamis Bölgesi batı kısmında bulunan isimsiz tali yol üzerinde RJ 358 plakal araçla seyreden Ali Sofuoğlu, Jashan Restoran önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan beton drenaj duvarına çarparak takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali Sofuoğlu ve araçta yolcu olarak bulunan Meryem Sofuoğlu (K-35) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.