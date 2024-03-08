Her yıl 8 Mart'ta kutlanan bu anlamlı gün, kadınların tarih boyunca karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve eşitlik mücadelesine destek olmak için bir fırsat sunar.

Kadınlar, toplumun temel taşlarıdır. Hem iş hayatında hem de evde, yaratıcılıkları, liderlikleri ve özverileriyle değerli katkılar sunarlar. Onların varlığı, şirketimiz gibi kurumların başarısını güçlendirir ve çeşitlilikten beslenen bir çalışma ortamı yaratır.

Ancak, hala pek çok kadın cinsiyet eşitliği konusunda mücadele ediyor. İşte bu nedenle, Kadınlar Günü sadece kutlamakla kalmaz, aynı zamanda kadınların haklarına ve fırsatlarına adanmış bir mücadeleyi de simgeler. Bu mücadelede, Tüfekçi Grup olarak kadın çalışanlarımızın destekçisi olmaya devam ediyoruz.

Kadınların potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için eğitim, istihdam ve liderlik fırsatları sağlamak önemlidir. Bizler, çeşitliliği destekleyen bir kültür oluşturarak, kadınların liderlik pozisyonlarına yükselmesine ve kariyer hedeflerine ulaşmasına olanak tanıyan bir ortam yaratmaya kararlıyız.

Bugün, tüm kadınların cesaretini, direncini ve başarılarını kutluyor, kadın hakları ve eşitlik mücadelesinde birlikte ilerlemeye devam etme sözü veriyoruz.

Saygılarımla,

Tüfekçi Grup Genel Müdür

Emine Şişman