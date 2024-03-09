Rusya’yı da davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'daki savaş ile ilgili, "Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı. Karadeniz Tahıl Koridoru ile ilgili de konuşan Erdoğan, yeni bir mutabakat sağlanması için gereken desteği vermeye hazır olduklarını da söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında öğle saatlerinde Türkiye’ye giden Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile görüşmek için Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce çalışma ofisine giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüşmesi saat 19.30 sıralarında başladı. İki liderin görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan: Savaşla ilgili gelişmeleri ele aldık

Zelenski'yi geçen sene temmuz ayından sonra yeniden misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çarşamba günü Sayın Zelenski ve Sayın Miçotakis'in de bulunduğu bölgeye yakın bir yere düzenlenen füze saldırısı sebebiyle her iki ülkeye de 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyorum. İki yılı geride bırakan savaş nedeniyle hayatlarını kaybeden Ukrayna vatandaşları için de taziyelerimi sunuyorum. Kıymetli dostumla bugünkü görüşmelerimizde savaşla ilgili gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık. Kendisine tespitlerimizi bir dost olarak tüm samimiyetimle ifade ettim." dedi.

Barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurulan müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik bir adım atılamadığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız. İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrüsefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk.”

Zelenski: Türkiye'nin aracılığıyla ciddi insani sonuçlar elde ettik

Zelenski, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne, tüm insanımıza, Ukraynalı çocuklara olan desteğinize teşekkür ederim." diyen Zelenski, bu desteği çok takdir ettiklerini vurguladı.

Zelenski, "Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle vatandaşlarımızın Rus esaretinden kurtarılması konusunda teşekkür ettim. Türkiye'nin aracılığı sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik. Bundan sonraki çabaları bekliyoruz." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir zaman fikrini değiştirmediği için kendisine minnettarım." ifadelerini kullandı.

Zelenski, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğinin sürmesini umduklarını kaydetti.