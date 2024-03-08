Zarar büyük

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllardır hizmet veren Işıl Reklam adlı iş yerinde önceki akşam çıkan yangının nedeni belli olurken, ihmali görülen üç çalışan tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. İş yeri çalışanları Muhammed Ali, Ashley Mustangaye ve Sayed İmran Gilani’nin kaynak yapmak için kullandıkları uzatma kablosunun aşırı ısındığı, bina içerisindeki döşemelerin tutuşmasıyla yangının çıktığı belirtildi. Yangın sonucu iş yerinin eşyalarıyla birlikte tamamen yandığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Mahkemede zanlılar hakkındaki olguları aktaran polis, yangının 6 Mart 2024 tarihinde saat 17.20 sıralarında çıktığını anımsattı. Polis, yangına Lefkoşa, Güzelyurt, İskele, Gazimağusa ve Girne itfaiye şubesi ekiplerinin yanı sıra belediyelerin de müdahale ettiğini ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu 3 zanlının iş yerinin zemin katında genişletme çalışması yaptığını, kullandıkları uzatma kablolarının aşırı ısınması sonucunda döşeme malzemelerinin alev aldığını açıkladı. Polis, zanlıların tedbirsizlik sonucu yangına sebep oldukları gerekçesiyle tutuklandıklarını, ifadelerinde çalıştıkları yerde kablo uzanmadığı için ulama yaptıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, yangın sonucu iş yerindeki tüm eşyaların yandığını, hasar tespit çalışması yapılacağını ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.