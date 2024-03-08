Soruşturma derinleşti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen sahtekarlık suçundan tutuklanan, yapılan soruşturmada ortaokul mezunu olmasına rağmen Cyprus Massachusetts Center Of Innovation isimli eğitim merkezine kaydolarak, öğrenci belgesi aldığı tespit edilen Pakistanlı Zeeshan Shahzad’ın sahte lise diplomasıyla kayıt olduğu belirlendi.

Shahzad’ın tutukluluk hali devam ederken, suç ortağı Khayal Muhammad yakalanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada sahte diploma hazırlayan şahsın Khayal Muhammad olduğu açıklandı. Bu arada YÖDAK, eğitim merkezinde dün denetim gerçekleştirdi.

Sahtekarlıkları ortaya çıktı

Duruşmada olguları aktaran polis, Lefkoşa’da meydana gelen sahtekarlık suçundan dolayı tutuklanan Zeeshan Shahzad hakkında başlatılan soruşturma aşamasında zanlının ortaokul mezunu olmasına rağmen Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli okula kayıtlı öğrenci olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, yaptıkları araştırma sonucu Zeeshan Shahzad’ın okula kayıt olmak için sahte lise diploması verdiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlıya sahte diplomayı hazırlayan şahsın ise Khayal Muhammad olduğunu ifade etti. Polis, okula sahte diploma ve bin euro verip bir yıl süreyle öğrenci belgesi alan Shahzad’ın önceki gün mahkemeye çıkarılarak, 8 gün tutuklama emri alındığını anımsattı. Polis, Khayal Muhammad’ın ise önceki gün tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının evinde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, lise diplomasının ne şekilde düzenlendiğinin, üniversitenin diplomanın gerçek olup olmadığını nasıl tespit ettiğini araştıracaklarını belirtti. Polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Üniversite değil eğitim merkezi

Bu arada Türkçe adı Kıbrıs Massachusetts Yenilik Merkezi olan okulun 2 yıl eğitim veren ve Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla faaliyet gösteren bir okul olduğu belirtildi. Sahte diploma ve usulsüz kayıt iddiaları üzerine söz konusu okulla ilgili mahkemenin önceki gün soruşturma emri vermesi üzerine Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) dün okula giderek inceleme yaptı. YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve YÖDAK üyeleri, polisin de dahil olduğu, sahte diploma ve belge üretimi iddialarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Cyprus Massachusetts Center Of Innovation isimli kurumla ilgili yapılan incelemenin sonucu kamuoyuna açıklanacak.