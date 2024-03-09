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‘Çözüm şart’

DİSİ Başkanı Dimitriu, Avrupa Halk Partisi kongresine Kıbrıs sorununa değindi

‘Çözüm şart’
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  Rum Temsilciler Meclisi Başkanı ve DİSİ Partisi lideri Annita Dimitriu; Avrupa Halk Partisi'nin (AHP) Romanya’daki kongresine katılarak bir konuşma yaptı.

   Alithia gazetesinin haberine göre; Dimitriu, AHP’nin Romanya’daki kongrede yaptığı konuşmada “Kıbrıs, Türk işgali altında olduğu sürece bütünlüklü bir Avrupa güvenliğinden bahsedilemeyeceği” iddiasında bulundu.
  Annita Dimitiru konuşmasında, “İsrail’deki gelişmelerin tüm Avrupa için bir uyarı teşkil etmesi gerektiğini, bugünkü dünyada donmuş ihtilafların var olmaması gerektiğini, bu durumun Kıbrıs’ta da mevcut olduğunu” ifade ederek “statükoya teslim olamayız, mevcut durumu kalıcı olarak kabul edemeyiz” şeklinde konuştu.
  Dimitriu, “Kıbrıs, Türk işgali altında kaldığı sürece bütünlüklü bir Avrupa güvenliğinden bahsedilemeyeceği” iddiasını da dile getirdi.
   Dimitiru ayrıca, Güney Kıbrıs’ın en büyük başarısının 20 yıl önce 1 Mayıs tarihinde AB’ye üyeliğin gerçekleşmesi olduğunu da ifade etti. 

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