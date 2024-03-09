Talepler dile getirildi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle başkent Lefkoşa’da yürüyüş yapıldı. 8 Mart Organizasyon Komitesi tarafından düzenlenen yürüyüş, Kumsal Park’tan başladı, Kuğulu Park’ta sona erdi. Cumhurbaşkanlığı önünde yürüyüşe ara verilerek, basın açıklaması yapıldı. Yürüyüşün ardından Kuğulu Park’ta konser verildi.

Yürüyüşe, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bazı CTP’li ve bağımsız milletvekilleri, siyasi parti, sendika, örgüt temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Yürüyüşte, “Sömürüye Karşı İnatla, Barışa Doğru Umutla”, “Özgürlük İrademizde”, “Gericilikten Korkma, Geç Kalmaktan Kork”, “Özgürlüğünü Seven Defansa Gelsin”, “Direniş İsteyen Forvete Gelsin”, “Eşitlikten Vazgeçmiyoruz”, “Halledeceyik”, “Kadın, Yaşam, Özgürlük”, “Kadını, Bilimi Yok Sayan, Kokuşmuş Karanlık Düzeninize Karşı Direnmekten, Mücadeleden Vazgeçmeyeceğiz”, “Emeğimizin Haklarımızın Peşindeyiz” yazılı pankartlar ve dövizler de taşındı.

Yürüyüşte, müzik aletleri ve tencere kapaklarıyla sloganlara eşlik edildi. Trafikteki bazı araçlar da korna çalarak, yürüyüşe destek belirtti.

Yürütüş sonrası yapılan açıklamada talepler aktarıldı.

“-Hamile kadınların işten atılmasının yasaklanması başta olmak üzere kadınların doğurganlık hakları derhal güvence altına alınsın. Doğum kontrol yöntemlerine, smear testlerine, HPV aşılarına ve güvenli kürtaj hizmetine erişim ücretsiz hale getirilsin.

-Her iki ebeveynin de dönüşümlü kullanabileceği şekilde, “ebeveyn izni” yasallaşsın. Hem kamu hem de özel sektörde kadınların maruz kaldığı cinsiyet ayrımcılığı ortadan kaldırılsın.

-Asgari ücret ve sosyal yardım maaşını insani koşullarda geçinmeye uygun hale getirecek düzenlemeler yapılsın.

-Özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak düzenlemeler derhal hayata geçirilsin.

-Kamusal kreşler ve etüt merkezleri yanında nitelikli yaşlanmayı mümkün kılacak yaşlı bakım merkezleri, kamusal aşevleri ve çamaşırhaneler açılsın.

-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi derhal teşkilatlandırılsın.

-Kadınların en temel insan haklarının gasp edildiği ve insan ticaretine ev sahipliği yapan, gayrı yasal gece kulüpleri kapatılsın.

-İnsan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair dersler müfredata dâhil edilsin.

-Din İşleri ve Evkaf İdaresine ayrılan bütçe sosyal hizmetlere tahsis edilsin.

-Her bölgeye kadın sığınma evleri ve şiddet önleme- danışma merkezleri açılsın.

-2011 yılında mevzuatın bir parçası olan İstanbul Sözleşmesi’nin ilgili kurumlar tarafından uygulanması ve Ev İçi Şiddeti Önleme Yasası’nın mevzuata uygun şekilde yasallaşması sağlansın.

-Çocuk izlem merkezleri kurulsun.

-Alo 183 ihbar hattına altyapı kazandırılsın ve vardiyalı sisteme geçilsin.”