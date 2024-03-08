Girne'de, polisin durdurmak istediği bir sürücü, "dur" emrine uymayıp aracını kasten polisin üzerine sürerek yaralanmasına neden oldu. Tutuklanan sürücünün, ülkede ikamet izinsiz olduğu da ortaya çıktı.

Polis bültenine göre, "katle teşebbüs" olayı önceki gece 22.00 sıralarında Girne’de Sait Arif Terzioğlu Sokak’ta meydana geldi. Trafik kontrolü yapan polis ekipleri, daha önceki sürat kontrolünde durmayarak kontrol noktasından ayrıldığı gerekçesiyle aranan D.C.S.’nin (E-29) kullanımındaki FS 170 plakalı aracı tespit ederek durdurmak istedi. D.C.S. Polisin “dur” emrine uymayıp, aracını kasten Polisin üzerine sürmesi sonucu, polis memurunun sürüklenerek yol kenarına düşüp yaralanmasına sebep oldu.

Olayda yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu. D.C.S. tespit edilerek tutuklanırken, yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

