Böyle yardım olmaz

Ömer KADİROĞLU

Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından Lefkoşa’nın bazı noktalarına yerleştirilen kutuların yanına bırakılan kıyafet bağışları üzücü görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Salgından dolayı hijyen en önemli kural haline gelirken, bağış yapan bazı kişiler kıyafetleri kutulara atmak yerine gelişi güzel yerlere bırakıyor.

Kıyafetlerin gelişi güzel atılması ve çevreye yayılmasına tepki gösteren duyarlı vatandaşlar Diyalog’a fotoğraflarla birlikte ulaşarak “Bu bağışlar hastalara gidiyor. Böyle bağış yapacaklarsa yapmasınlar daha iyi. Bağış kutusunun yanına kadar gelip kıyafetleri gelişigüzel yere atmak ayıptır, kabul edilemez” diyerek tepki gösterdi.

