Böyle yardım olmaz

banner453

Kanser hastalarına destek olmak için bağışlanan kıyafetler kutular yerine gelişi güzel etrafa atılıyor

Böyle yardım olmaz
banner432

banner477
Ömer KADİROĞLU

Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından Lefkoşa’nın bazı noktalarına yerleştirilen kutuların yanına bırakılan kıyafet bağışları üzücü görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Salgından dolayı hijyen en önemli kural haline gelirken, bağış yapan bazı kişiler kıyafetleri kutulara atmak yerine gelişi güzel yerlere bırakıyor.
Kıyafetlerin gelişi güzel atılması ve çevreye yayılmasına tepki gösteren duyarlı vatandaşlar Diyalog’a fotoğraflarla birlikte ulaşarak “Bu bağışlar hastalara gidiyor. Böyle bağış yapacaklarsa yapmasınlar daha iyi. Bağış kutusunun yanına kadar gelip kıyafetleri gelişigüzel yere atmak ayıptır, kabul edilemez” diyerek tepki gösterdi. 
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kısa sürede söndürüldü
Kısa sürede söndürüldü
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner465

banner460