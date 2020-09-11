Kısa sürede söndürüldü

Onur ULAĞ

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat Yeni Sanayi Bölgesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Tahta ve molozların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bölgedeki birçok işyerine yakın yerde çıkan yangın büyümeden söndürülürken, bölge esnafı rahat nefes aldı.

Polisten alınan bilgiye göre; Haspolat Yeni Sanayi Bölgesinde dün saat 20.10 sıralarında tahta ve moloz atıklarının olduğu alanda yangın çıktı. Bölge esnası itfaiyeye haber verirken, kısa sürede yangın yerine giden ekipler alevleri başka alanlara sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu 5 dönümlük arazi içerisinde bulunan iskele tahtaları ve molozlar yanarak kül oldu. Yangının diğer alanlara sıçramadan söndürülmesi bölge esnafına rahat nefes aldırdı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.