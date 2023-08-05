Provokatör!

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, AP milletvekili Niyazi Kızılyürek’i Barış Harekatı ile ilgili açıklamalarından ötürü protesto etti.

Celal Bayar yazılı açıklamasında, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Güney Kıbrıs'taki AKEL'den aday olup AP milletvekili olan Niyazi Kızılyürek’in, Barış Harekatı’nın 49. yıl dönümünde 23 Temmuz tarihinde Yenidüzen gazetesinde yazdığı yazıdaki, "Kıbrıs Türk halkını soykırımdan kurtaran ve Enosis’in gerçekleşmesini önleyen " Barış Harekatı’na yönelik açıklamalarını şiddetle protesto ettiğini belirtti..

Niyazi Kızılyürek’e yönelik eleştiri ve suçlamalarda bulunan Bayar, Kızılyürek’in gazetedeki yazısından örnekler de paylaşarak, “Asıl acı olan bunların, Barış Harekatı sayesinde kurduğumuz KKTC Meclisi’nde temsil edilen ana muhalefet Partisi CTP'nin gazetesinde yayınlamasıdır” görüşünü paylaştı.

Bayar, “20 Temmuz Barış Harekatı’nın, Enosis’in gerçekleşmesini önlediğini, adaya barışı getirdiğini, Rumlar arasındaki iç savaşı durdurduğunu, Makarios’un da 19 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasında vurguladığı gibi Yunan işgalini sona erdirdiğini ve Yunanistan’a da demokrasi getirdiğini” kaydetti.

Bayar, AKEL lideri Papayuannu'nun da “katledilmek için listelenen 10 bin AKEL üyesini öldürülmekten kurtarmış” ifadesini hatırlattı.

“30 bin insanımızın zorla evlerinden kovuldu”

“Kıbrıs Türk halkı, Akritas Soykırım Planı uyarınca yapılacak toplu katliamdan halkımızın TMT öncülüğündeki şanlı direnişi ve Anavatan Türkiye'nin savaş uçakları ile yaptığı ihtar uçuşları sayesinde kurtulmuştur” diyen Bayar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“30 bin insanımızın zorla evlerinden kovulduğu adanın yüzde 3'ünde kuşatma altına alındığımız katliam tehdidi, açlık ve sefalet içinde geçen bu 11 yıl, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile son bulmuştur. Denktaş ile Klerides’in 1975 yılında Nüfus Mübadelesi Anlaşması yapması ile kuzeyde kalan Rumlar BM Barış Gücü gözetiminde gönüllü olarak güneye geçerken, güneyde kuşatma altındaki köylerde, Limasol esir kamplarında ve İngiliz üslerinde Rum baskısı altında çok zor koşullarda yaşayan Türkler bu arada kendi köylüleri de BM Barış Gücü gözetiminde gönüllü olarak kuzeye geçmiştir. 20 Temmuz Barış Harekatı, Garanti Anlaşmasının verdiği görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde, Enosis’i ve Türk soykırımını önlemek için yapılmıştır. Meşrudur. Avrupa Konseyi Ve Yunanistan Temyiz Mahkemesi dahi bu meşruluğu teyit eden kararlar almıştır.

Artık iyice açığa çıkmıştır ki; Niyazi Kızılyürek adlı Rum milletvekilinin KKTC'ye yönelik görevi, bu türden yalanlarla gençliğimizin beynini yıkayarak Rum milli hedeflerine hizmet etmektir. Rum yönetimi ve polisi, KKTC milletvekillerinin ve partilerinin güneyde siyasi faaliyet yapmasına izin mi veriyor? O halde KKTC yetkilileri Rum partilerinin ve milletvekillerinin ülkemizde 5. kol faaliyeti yapmasına niye göz yumuyor? Rum milletvekillerinin ve partilerinin KKTC 'de siyasi faaliyet yapmaları ve örgüt kurmaları yasal değildir.

Yetkililere çağrımız yasaların uygulanmasıdır. Yasaları uygulamamak suç teşkil eder ve kaos yaratır.

Niyazi Kızılyürek’in KKKC’de yeri ve söz hakkı yoktur. Kendisini şiddetle protesto eder. Tüm yetkilileri acilen tedbir almaya davet ederiz.”